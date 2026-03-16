Spremite se! Sutra nagla promjena vremena

Autor:ATV
16.03.2026
13:42
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa padavinama tokom većeg dijela dana i postepeno zahlađenje u popodnevnim i večernjim časovima.
U prvom dijelu dana padaće slaba kiša, koja će jačati u nastavku dana uz izraženije zahlađenje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U nižim predjelima padaće kiša, dok će u brdsko-planinskim područjima kiša sa padom temperature prelaziti u susnježicu i snijeg, uz mogućnost formiranja manjeg snježnog pokrivača do kraja dana.
Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do pet stepeni, na jugu do osam, a najviša dnevna od četiri do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.
Bez ovoga nema više preko granice: Neće niko moći da izbjegne
Duvaće umjeren, povremeno jak sjeveroistočni vjetar.
Danas je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Gacko, Kalinovik, Sokolac, Han Pijesak, Čemerno 12, Kneževo 13, Bijeljina, Srebrenica, Livno i Sarajevo 15, Zvornik, Mrkonjić Grad, Tuzla i Zvornik 16, Višegrad, Novi Grad, Srbac, Bihać i Bugojno 17, Banjaluka, Bileća, Doboj, Prijedor, Ribnik, Rudo, Drvar i Sanski Most 18, Trebinje 19, Zenica 20 i Mostar 23 stepena Celzijusova.
