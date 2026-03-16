Logo
Large banner

Spremite se! Sutra nagla promjena vremena

Autor:

ATV

16.03.2026

13:42

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa padavinama tokom većeg dijela dana i postepeno zahlađenje u popodnevnim i večernjim časovima.

U prvom dijelu dana padaće slaba kiša, koja će jačati u nastavku dana uz izraženije zahlađenje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nižim predjelima padaće kiša, dok će u brdsko-planinskim područjima kiša sa padom temperature prelaziti u susnježicu i snijeg, uz mogućnost formiranja manjeg snježnog pokrivača do kraja dana.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do pet stepeni, na jugu do osam, a najviša dnevna od četiri do 11, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

илу-граница-08122025

Društvo

Bez ovoga nema više preko granice: Neće niko moći da izbjegne

Duvaće umjeren, povremeno jak sjeveroistočni vjetar.

Danas je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica nula, Gacko, Kalinovik, Sokolac, Han Pijesak, Čemerno 12, Kneževo 13, Bijeljina, Srebrenica, Livno i Sarajevo 15, Zvornik, Mrkonjić Grad, Tuzla i Zvornik 16, Višegrad, Novi Grad, Srbac, Bihać i Bugojno 17, Banjaluka, Bileća, Doboj, Prijedor, Ribnik, Rudo, Drvar i Sanski Most 18, Trebinje 19, Zenica 20 i Mostar 23 stepena Celzijusova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

vrijeme sutra

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Без овога нема више преко границе: Неће нико моћи да избјегне

Društvo

Bez ovoga nema više preko granice: Neće niko moći da izbjegne

1 h

0
Филип Цар код психијатрије: Био сам на горим мјестима

Scena

Filip Car kod psihijatrije: Bio sam na gorim mjestima

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Neće biti rasprave o ostavci Minića

1 h

0

Više iz rubrike

Без овога нема више преко границе: Неће нико моћи да избјегне

Društvo

Bez ovoga nema više preko granice: Neće niko moći da izbjegne

1 h

0
Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената

Društvo

Respiratorne infekcije ne jenjavaju: U UKC-u hospitalizovano 19 pacijenata

5 h

0
Заплијењени Туарег

Društvo

Poreska prodaje oduzetu imovinu - kako učestvovati

5 h

0
Беба

Društvo

Republika Srpska bogatija za 24 mala stanovnika

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

19

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

15

18

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

15

17

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

15

04

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner