Da li su zdravije svježe ili zamrznute borovnice

Borovnice se nazivaju superhranom, jer su bogate vitaminima, vlaknima i antioksidansima. Međutim, mnogi se pitaju da li su zdravije sveže ili zamrznute borovnice. Većina ljudi pretpostavlja da su sveže borovnice nutritivno vrednije, ali istina je malo drugačija.

Šta se dešava s borovnicama kada se zamrznu

Borovnice koje se prodaju zamrznute obično se beru u trenutku kada su potpuno zrele. Nakon berbe brzo se obrađuju i zamrzavaju, čime se čuva veliki deo njihovih hranljivih sastojaka. Ovaj proces pomaže da se sačuvaju važni antioksidansi, posebno antocijanini – prirodna jedinjenja koja borovnicama daju tamnoplavu boju i imaju snažan zaštitni efekat na organizam, piše Naj Žena.

Zamrzavanje takođe stvara sitne ledene kristale unutar ploda koji oštećuju ćelijske zidove. Kada se borovnice odmrznu, upravo zbog toga se antioksidansi lakše oslobađaju, što može povećati njihovu dostupnost u organizmu.

Da li sveže borovnice imaju više vitamina

Kod svežih borovnica nutritivna vrednost često zavisi od toga koliko su dugo transportovane i skladištene. Ako su putovale ned‌jeljama ili stajale duže vrijeme na policama prodavnica, moguće je da su izgubile deo hranljivih materija, posebno osjetljive vitamine poput vitamina C.

Koje borovnice su bolji izbor

U mnogim slučajevima zamrznute borovnice mogu imati jednaku, pa čak i veću nutritivnu vrijednost od svežih, naročito ako su svježe borovnice dugo stajale u prodaji. Jedina mana je što nakon odmrzavanja mogu postati mekše, pa nisu uvijek idealne za voćne salate. Međutim, savršene su za smutije, ovsene kaše, kolače i deserte.

Ako imate pristup lokalnim, sveže ubranim borovnicama, one su odličan izbor. Međutim, kada birate između uvoznih svježih borovnica i zamrznutih koje su brzo obrađene nakon berbe, zamrznute često mogu biti jednako zdrava ili čak bolja opcija.