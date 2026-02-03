Logo
Bivši selektor Hrvatske kritikovao doček uz Tompsona: Ovo nije smjelo da se dogodi

Izvor:

Sputnjik

03.02.2026

07:21

Дочек рукометаша Хрватске уз Томпсона
Foto: Printscreen/RTL

Hrvatskim rukometašima je poslije osvojene bronzane medalje na Evropskom prvenstvu priređen doček na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. I to uz pjesme i nastup Marka Perkovića Tompsona. Sve je kritikovao bivši selektor reprezenacije Lino Červar.

Golman Matej Mandić je iznio utiske i o prvenstvu i o dočeku.

- Sve sad već mutno postaje malo, kad se slegnu utisci, kada sve ovo završi, ali bilo je jako lijepo. Borili smo se od početka do kraja svaku utakmicu i kad je išlo i kad nije išlo i mislim da nas je to krasilo tokom ovog cijelog prvenstva - rekao je i osvrnuo se na doček:

- Dobili smo što smo tražili, hvala Bogu, hvala ljudima koji su uspjeli ovo da organizuju - rekao je Mandić.

Zbog ovog dočeka došlo je do kolizije između Vlade Hrvatske i gradskih vlasti Zagreba, a na kraju je želja igrača presudila, pa je Tompson nastupio.

Doček rukometaša, koji su u nedjelju na Evropskom prvenstvu u Danskoj osvojili treće mjesto, ostao je u sijenci podjela zbog nastupa kontroverznog pjevača, što su ultimativno tražili rukometaši.

Zbog svega se oglasio i bivši selektor rukometne reprezentacije Lino Červar.

- Smatram da je Hrvatski rukometni savez trebao drugačije da reaguje. Zlatna generacija koju sam ja vodio osvojila je devet medalja, doduše nijednu bronzanu, ali mi se u svlačionici nikada nismo bavili ovakvim stvarima. Ako se sjećate, naša je pjesma bila 'Morska vila' Marijana Bana i Daleke obale, to je bio sentiš oko kojeg nikada nije bilo posebne priče. Mislim da smo mi dali primjer kako bi to trebalo raditi, a politika neka se fokusira na to da bude više zajedništva. Podjeljena Hrvatska nije jaka, Hrvatska je jaka samo ako pomirimo ljude. Ne bismo smjeli da radimo ništa što odvaja građane, to je moje mišljenje. Stvarno treba čestitati momcima, svakom pojedinačno stisnuti ruku, i treneru, i svima ostalima, ali mislim da se ovo sve zajedno nije smjelo da se dogodi - smatra bivši selektor.

Prvobitni planovi za doček naišli su na oštru prepreku kada su gradske vlasti Zagreba odbile da finansiraju i odobre nastup Marka Perkovića Tompsona.

Ipak, Vlada Hrvatske je preuzela organizaciju na sebe.

Zagreb

rukometaši

Marko Perković Tompson

