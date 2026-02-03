Incident na benzinskoj pumpi: Pred svjedocima prijetio nožem djevojci da će je ubiti

Pripadnici policije austrijskog Salcburga intervenisali su na jednoj benzinskoj pumpi u Oberalmu nakon dojave da mladić djevojci prijeti nožem, govreći da će je ubiti.

Kako prenose mediji, sve desilo na pumpi, pred svjedocima, koji su i pozvali policiju. Navodno, riječ je o bivšem paru, koji više i nije zajedno jer je mladić bio nasilan. Štaviše, on je u više navrata prijavljivan za nasilje.

Došavši na lice mjesta, policija je sprovela akciju, blokirala benzinsku pumpu, a onda i razoružala mladića. Tom prilikom se ispostavilo da je 23-godišnjak u prošlosti već više puta bio nasilan prema 22-godišnjakinji. Iz policije su potvrdili da ju je više puta tukao, primoravao i prijetio da će je ubiti.

Policija je uhapšenog odmah sprovela u Kazneno-popravni zavod Salcburg.