Savjet bezbjednosti: Moguća sjednica o Ukrajini 24. februara

Savjet bezbjednosti UN trebalo bi da se sastane 24. februara povodom četvrte godišnjice sukoba između Rusije i Ukrajine, rekao je otpravnik poslova Velike Britanije pri UN Džejms Karijuki.

Karijuki je ponovio da će Velika Britanija nastaviti da pruža ekonomsku i vojnu podršku Kijevu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije danas da će se sljedeća runda pregovora o Ukrajini održati u Abu Dabiju od 4. do 5. februara.