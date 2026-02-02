Logo
Savjet bezbjednosti: Moguća sjednica o Ukrajini 24. februara

Izvor:

SRNA

02.02.2026

22:44

Savjet bezbjednosti UN trebalo bi da se sastane 24. februara povodom četvrte godišnjice sukoba između Rusije i Ukrajine, rekao je otpravnik poslova Velike Britanije pri UN Džejms Karijuki.

Karijuki je ponovio da će Velika Britanija nastaviti da pruža ekonomsku i vojnu podršku Kijevu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije danas da će se sljedeća runda pregovora o Ukrajini održati u Abu Dabiju od 4. do 5. februara.

Tag:

Savjet bezbjednosti UN

