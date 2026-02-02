Drastičan porast žrtava od ekstremne hladnoće

Izvor:
Broj žrtava u Njujorku povezanih sa ekstremnom hladnoćom porastao na 16, rekao je gradonačelnik Zahran Mamdani.
Mamdani je izjavio novinarima da je u najmanje 13 slučajeva glavni uzrok smrti bila hipotermija.
Snježna oluja koja bjesni širom SAD pogodila je preko 200 miliona ljudi, a do sada je odnijela više od 100 žrtava.
Hiljade letova je otkazano širom zemlje, a ledeni uslovi na američkim putevima doveli su do povećanja broja nesreća.
