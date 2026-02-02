Brisel priprema novi udar za godišnjicu SVO: Ne mare što će EU koštati više nego Rusiju

Evropska unija razmatra uvođenje zabrane uvoza bakra i nekoliko ključnih plemenitih metala iz Rusije, uključujući platinu, iridijum i rodijum. Ovaj predlog je dio 20. paketa sankcija koji Brisel planira da usvoji do kraja februara, na dvogodišnjicu početka Specijalne vojne operacije u Ukrajini.

Kako prenosi Blumberg, pozivajući se na anonimne izvore, glavna meta ovih mjera je ruski gigant "Nornikel", najveća rudarska kompanija u zemlji, koja je do sada uspjela da izbjegne direktne sankcije EU zbog svoje ključne uloge na svetskom tržištu.

Koliko je EU uporna u svom naumu da i po cenu propasti sopstvene privrede, još jednom pokuša da naudi ruskoj ekonomiji, svedoči i podatak da je odluka o zabrani uslijedila u trenutku kada su svjetska tržišta ovih metala već veoma napeta, a cijene bakra dostižu rekordne vrijednosti zbog velike potražnje i ograničenog snabdijevanja, dok se na tržištu platine bilježi deficit.

Ruski metali su već djelimično potisnuti sa zapadnih berzi kao što je Londonska berza metala, ali i dalje pronalaze put do evropskih industrijskih potrošača - jer bez njih ne mogu.

Blumberg ukazuje da se Evropska unija nada da će ovim potezom uspjeti dodatno da iscrpi "ruske ratne fondove", uprkos riziku od daljeg rasta cijena sirovina na globalnom tržištu i u EU.

Novi paket sankcija prati i najava ogromnog paketa finansijske pomoći za Ukrajinu u vrednosti od 90 milijardi evra za naredne dvije godine.

