Logo
Large banner

Peskov: Povratak dijalogu Rusije i Evrope je zdrava ideja

Izvor:

RT Balkan

02.02.2026

13:51

Komentari:

0
Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја
Foto: Tanjug/AP

Šef ruske države Vladimir Putin je u više navrata istakao da je Ruska Federacija otvorena za dijalog sa Evropom u onoliko širokom formatu koliko su za to spremni sami Evropljani, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

On je naglasio da Rusija nije bila inicijator prekida bilo kog vida komunikacije sa Evropom.

"Nismo mi bili inicijatori obustavljanja bilo kakvih oblika komunikacije, u bilo kom formatu. Inicijatori su bili Evropljani", istakao je Peskov.

Мирјана Пајковић

Region

Predsjednik je gledao: Mirjana Pajković isprozivala Milatovića

Dodao je da Moskva dijeli stav o neophodnosti postojanja kanala za dijalog između Rusije i Evrope, te da je ideju o mogućem povratku dijalogu ocijenio kao razumnu.

"Ako sada takva zdrava misao počinje da se vraća, mi to možemo samo da pozdravimo", poručio je Peskov novinarima.

Takođe, prema njegovim riječima, u ovom trenutku ne postoji nikakva konkretna informacija u vezi sa organizacijom mogućeg kontakta između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Francuske Emanuela Makrona, prenosi RT Balkan.

Podijeli:

Tagovi:

Dmitrij Peskov

dijalog

Rusija

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Region

Predsjednik je gledao: Mirjana Pajković isprozivala Milatovića

5 h

0
Колико треба да траје поподнево спавање

Zdravlje

Koliko treba da traje popodnevo spavanje

5 h

0
Ватра пожар варнице

Srbija

Piromanija ili odmazda? Izgorio još jedan automobil

5 h

0
Џефри Епстајн

BiH

Još jedna žena iz BiH u Epstajnovim fajlovima: Plaćao joj školarinu, ustupio stan

5 h

0

Više iz rubrike

Посјета чувеној атракцији у Риму више није бесплатна

Svijet

Posjeta čuvenoj atrakciji u Rimu više nije besplatna

5 h

0
Некада "обећана земља" пада великом брзином: Више од 450.000 људи тражи посао

Svijet

Nekada "obećana zemlja" pada velikom brzinom: Više od 450.000 ljudi traži posao

5 h

0
Олуја руши све пред собом: Градови парализовани, има повријеђених

Svijet

Oluja ruši sve pred sobom: Gradovi paralizovani, ima povrijeđenih

6 h

0
Попео се на авион и почео да вришти, путници у шоку

Svijet

Popeo se na avion i počeo da vrišti, putnici u šoku

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner