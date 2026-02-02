Peskov: Povratak dijalogu Rusije i Evrope je zdrava ideja

Šef ruske države Vladimir Putin je u više navrata istakao da je Ruska Federacija otvorena za dijalog sa Evropom u onoliko širokom formatu koliko su za to spremni sami Evropljani, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

On je naglasio da Rusija nije bila inicijator prekida bilo kog vida komunikacije sa Evropom.

"Nismo mi bili inicijatori obustavljanja bilo kakvih oblika komunikacije, u bilo kom formatu. Inicijatori su bili Evropljani", istakao je Peskov.

Dodao je da Moskva dijeli stav o neophodnosti postojanja kanala za dijalog između Rusije i Evrope, te da je ideju o mogućem povratku dijalogu ocijenio kao razumnu.

"Ako sada takva zdrava misao počinje da se vraća, mi to možemo samo da pozdravimo", poručio je Peskov novinarima.

Takođe, prema njegovim riječima, u ovom trenutku ne postoji nikakva konkretna informacija u vezi sa organizacijom mogućeg kontakta između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Francuske Emanuela Makrona, prenosi RT Balkan.