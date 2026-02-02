Posjeta čuvenoj atrakciji u Rimu više nije besplatna

Rimske vlasti od juče su uvele naplatu pristupa čuvenoj Fontani di Trevi za sve posjetioce koji žele da joj priđu iz neposredne blizine.

Cilj ove mjere je, kako navode, smanjenje gužvi i očuvanje dostojanstva jednog od najpoznatijih spomenika u Italiji.

Od 2. februara 2026. godine, turisti moraju da kupe kartu od 2 evra kako bi sišli niz stepenice do prostora oko bazena fontane, odakle se tradicionalno baca novčić za sreću. Posmatranje fontane sa trga iznad ostaje besplatno.

Zvaničnici procjenjuju da bi nova taksa mogla da donese dodatnih 6,5 miliona evra godišnje.

Zašto Rim uvodi naplatu?

Ideja o uvođenju ulaznica pojavila se još 2024. godine, u okviru šire strategije grada da smanji prekomjerni turizam i promoviše takozvani "održivi turizam".

Fontana di Trevi, remek-djelo kasnog baroka iz 18. vijeka, godinama je nezaobilazna stanica za turiste, ali i jedno od najzagušenijih mjesta u Rimu, često na mjeti džeparoša.

"Lično sam za to da se uvede novi oblik pristupa, ograničen i vremenski definisan, Fontani di Trevi", izjavio je tada gradski vjećnik za turizam Alesandro Onorato za list Korijere dela sera.

On je naglasio da cilj naplate nije zarada, već kontrola gužvi i sprječavanje neprimjerenog ponašanja, poput " čestog običaja turista da kod spomenika jedu sladoled ili picu, što smatra nepoštovanjem monumentalne građevine".

Rimske vlasti navode i da će prihod od karata biti usmjeren na unapređenje doživljaja posjetilaca i održavanje brojnih kulturnih znamenitosti u gradu.

Kada se plaća prilaz fontani?

Ulaznice važe za pristup tokom dnevnih, najposjećenijih sati, za prostor neposredno uz bazen fontane, koji je još od 2024. godine pod posebnim režimom.

Prema navodima gradskih vlasti, dosadašnji jednogodišnji eksperiment sa redovima, kontrolisanim ulazom i izlazom već je dao pozitivne rezultate. Prošle godine oko 10 miliona ljudi čekalo je u redu kako bi se približilo fontani, dok je u pojedinim danima kroz ovaj prostor prolazilo i do 70.000 posjetilaca, izjavio je gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri.

Od sada se pristup naplaćuje u sljedećim terminima:

ponedjeljkom i petkom od 11.30 do 22.00

ostalih dana od 9.00 do 22.00

Izuzetak je današnji dan, 2. februar, kada se naplata primjenjuje od 9.00 do 22.00. Posljednji ulaz svakog dana je u 21.00.

Nakon što padne noć, pristup fontani ponovo je slobodan i besplatan.

Ko ne mora da plaća?

Stanovnici Rima oslobođeni su plaćanja ulaznice, kao i nove takse od 5 evra koja se uvodi za pet manje poznatih lokaliteta u gradu, među kojima je i Vila Maksencija na Apijskom putu.

Za one koji ne žele da plate, fontana će i dalje biti u potpunosti vidljiva sa udaljenosti.

"Pogled na fontanu ni na koji način neće biti zaklonjen", izjavio je Klaudio Parizi Presiče, glavni gradski zvaničnik za umjetnost.

Ulaznice se mogu kupiti putem aplikacija, na posebnom internet-sajtu, kao i u hotelima i objektima koji se uključe u prodaju.

Dio šire borbe protiv masovnog turizma

Uvođenje naplate za Fontanu di Trevi, o kojoj se raspravljalo više od godinu dana, slijedi primjer sličnog sistema već uvedenog na rimskom Panteonu, kao i složenije dnevne turističke takse koju je Venecija prošle godine uvela kako bi ograničila broj jednodnevnih posetilaca i olakšala život lokalnom stanovništvu.