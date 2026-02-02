Logo
Large banner

Nekada "obećana zemlja" pada velikom brzinom: Više od 450.000 ljudi traži posao

02.02.2026

13:30

Komentari:

0
Некада "обећана земља" пада великом брзином: Више од 450.000 људи тражи посао
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Prema podacima austrijskog Ministarstva rada i Austrijskog državnog servisa za zapošljavanje (AMS), broj nezaposlenih u Austriji i dalje bilježi rast.

Krajem januara 2026. godine, na AMS-u je prijavljeno 456.192 nezaposlenih, uključujući i one koji su na programima osposobljavanja (76.421) kako bi lakše ušli na tržište rada. To je 2,4% više nego u istom periodu prošle godine, odnosno 10.679 osoba više.

Stopa nezaposlenosti u Austriji trenutno iznosi 8,8%, što je porast za 0,3 procentna poena. Posebno su pogođene osobe starije od 50 godina, čiji je broj nezaposlenih sada 124.054, što predstavlja rast od 4,3%.

Nezaposlenost mladih do 25 godina takođe raste (+0,7%; ukupno 70.612), dok je broj nezaposlenih žena u januaru porastao za 5% (188.562), a muškaraca za 0,6% (267.630).

Сандра Африка-06092025

Scena

Sandra Afrika progovorila o susretu sa Bekamovim sinom

Broj nezaposlenih stranaca u Austriji u januaru 2026. porastao je 0,6% (191.968), dok je broj austrijskih državljana bez posla povećan za 3,7% (264.224).

Gospodarski izazovi

Austrijsko tržište rada suočava se s problemima još od aprila 2023. godine, a stručnjaci predviđaju da će pravi oporavak biti moguć tek oko 2029. godine. Inflacija u Austriji i dalje iznosi oko 4%, skoro dvostruko više od proseka u evrozoni.

Pad broja slobodnih radnih mesta takođe je zabrinjavajući – u januaru 2026. prijavljeno je 68.463 slobodnih pozicija, što je 10,5% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Austrijska vlada je već uvela nove mjere za oživljavanje privrede i tržišta rada, ali efekti tih koraka još nisu vidljivi.

Situacija je i dalje teška za više od 450.000 nezaposlenih u Austriji, a tržište rada će vjerovatno ostati pod pritiskom i u narednim godinama, prenosi Feniks.

Podijeli:

Tagovi:

Austrija

nezaposlenost

Inflacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пјевачица Сандра Африка

Scena

Sandra Afrika progovorila o susretu sa Bekamovim sinom

5 h

0
Кошарац: Одмах почети рјешавање проблема депоније Ободина

Republika Srpska

Košarac: Odmah početi rješavanje problema deponije Obodina

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Oglasio se MUP o pucnjavi u BiH: Jedna osoba teško povrijeđena

6 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nezavisnost Republike Srpske će odmah priznati 15 zemalja

6 h

2

Više iz rubrike

Олуја руши све пред собом: Градови парализовани, има повријеђених

Svijet

Oluja ruši sve pred sobom: Gradovi paralizovani, ima povrijeđenih

6 h

0
Попео се на авион и почео да вришти, путници у шоку

Svijet

Popeo se na avion i počeo da vrišti, putnici u šoku

7 h

0
Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза

Svijet

Demonstranti pocijepali zastavu EU u centru Pariza

7 h

0
Румунија на удару: Пријети им смрзавање

Svijet

Rumunija na udaru: Prijeti im smrzavanje

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner