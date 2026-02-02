Nekada "obećana zemlja" pada velikom brzinom: Više od 450.000 ljudi traži posao

Prema podacima austrijskog Ministarstva rada i Austrijskog državnog servisa za zapošljavanje (AMS), broj nezaposlenih u Austriji i dalje bilježi rast.

Krajem januara 2026. godine, na AMS-u je prijavljeno 456.192 nezaposlenih, uključujući i one koji su na programima osposobljavanja (76.421) kako bi lakše ušli na tržište rada. To je 2,4% više nego u istom periodu prošle godine, odnosno 10.679 osoba više.

Stopa nezaposlenosti u Austriji trenutno iznosi 8,8%, što je porast za 0,3 procentna poena. Posebno su pogođene osobe starije od 50 godina, čiji je broj nezaposlenih sada 124.054, što predstavlja rast od 4,3%.

Nezaposlenost mladih do 25 godina takođe raste (+0,7%; ukupno 70.612), dok je broj nezaposlenih žena u januaru porastao za 5% (188.562), a muškaraca za 0,6% (267.630).

Broj nezaposlenih stranaca u Austriji u januaru 2026. porastao je 0,6% (191.968), dok je broj austrijskih državljana bez posla povećan za 3,7% (264.224).

Gospodarski izazovi

Austrijsko tržište rada suočava se s problemima još od aprila 2023. godine, a stručnjaci predviđaju da će pravi oporavak biti moguć tek oko 2029. godine. Inflacija u Austriji i dalje iznosi oko 4%, skoro dvostruko više od proseka u evrozoni.

Pad broja slobodnih radnih mesta takođe je zabrinjavajući – u januaru 2026. prijavljeno je 68.463 slobodnih pozicija, što je 10,5% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Austrijska vlada je već uvela nove mjere za oživljavanje privrede i tržišta rada, ali efekti tih koraka još nisu vidljivi.

Situacija je i dalje teška za više od 450.000 nezaposlenih u Austriji, a tržište rada će vjerovatno ostati pod pritiskom i u narednim godinama, prenosi Feniks.