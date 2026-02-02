Rumunija na udaru: Prijeti im smrzavanje

Rumunska Nacionalna meteorološka uprava (ANM) objavila je danas žuti nivo upozorenja na jaku hladnoću i mraz, koji važi do utorka ujutru u više od polovine zemlje.

Prema ANM-u, Moldavija, Dobrudža, Oltenija, Muntenija i istočna i jugoistočna Transilvanija će imati posebno nisku temperaturu, u proseku 7 do 9 stepeni Celzijusa ispod normalnih vrijednosti za ovo doba godine, prenosi Ađerpres.

Noćni uslovi će takođe biti mrazoviti, sa minimalnim temperaturama između -20 i -8 stepeni. Kako je najavljeno, do srede će vrijeme ostati posebno hladno, sa jakim mrazom ujutru i noću.