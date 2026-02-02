Logo
Large banner

Pjevač opleo po Goranu Bregoviću: "Taj ne plati ni kafu"

02.02.2026

11:27

Komentari:

0
Пјевач оплео по Горану Бреговићу: "Тај не плати ни кафу"

Milić Vukašinović, legendarni muzičar, otvoreno je komentarisao navode o navodnom angažovanju novog pjevača Bijelog dugmeta, kao i o svom zdravstvenom stanju nakon amputacije noge.

Milić je iznio oštre stavove o Goranu Bregoviću, ali i podijelio detalje o izazovima sa protezom i fantomskim bolovima.

"Prvo, 250.000 evra da Bregović da nekom pjevaču koji bi g****u dao da bude pjevač u tom bendu je nemoguće. Po tome se odmah vidi da je laž. Taj ne plati ni kafu, a kamoli 250.000 evra", govorio je Milić u “Premijera Vikend Specijalu” i priznao da ne bi nastupao sa Bregom:

"Taj čovjek voli novac, ali da su pare kod njega i da se ta gomila para ne smanjuje. Jer ako počne da se smanjuje, ima osjećaj kao da mu bubrege vade naživo. Da mene pozove na nastup ne bih došao ni da dobijem tih 250.000 evra. Pokazao se kao miš i rekao sam da više ne bih svirao, ni da se sretnemo", rekao je Vukašinović.

Podijeli:

Tag:

Pjevač

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Српски водитељ ухватио жену са љубавником и још добио батине

Scena

Srpski voditelj uhvatio ženu sa ljubavnikom i još dobio batine

8 h

0
Ruža cvijet

Scena

Preminula poznata pjevačica (26): Ujela je zmija u njenoj kući

10 h

0
Џулија Робертс у загрљају посебног човјека: ''Мој омиљени мушкарац''

Scena

Džulija Roberts u zagrljaju posebnog čovjeka: ''Moj omiljeni muškarac''

10 h

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Scena

Karleuša objavila fotografiju kakvu nije jako dugo

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner