Pjevač opleo po Goranu Bregoviću: "Taj ne plati ni kafu"

Milić Vukašinović, legendarni muzičar, otvoreno je komentarisao navode o navodnom angažovanju novog pjevača Bijelog dugmeta, kao i o svom zdravstvenom stanju nakon amputacije noge.

Milić je iznio oštre stavove o Goranu Bregoviću, ali i podijelio detalje o izazovima sa protezom i fantomskim bolovima.

"Prvo, 250.000 evra da Bregović da nekom pjevaču koji bi g****u dao da bude pjevač u tom bendu je nemoguće. Po tome se odmah vidi da je laž. Taj ne plati ni kafu, a kamoli 250.000 evra", govorio je Milić u “Premijera Vikend Specijalu” i priznao da ne bi nastupao sa Bregom:

"Taj čovjek voli novac, ali da su pare kod njega i da se ta gomila para ne smanjuje. Jer ako počne da se smanjuje, ima osjećaj kao da mu bubrege vade naživo. Da mene pozove na nastup ne bih došao ni da dobijem tih 250.000 evra. Pokazao se kao miš i rekao sam da više ne bih svirao, ni da se sretnemo", rekao je Vukašinović.