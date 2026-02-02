Srpski voditelj uhvatio ženu sa ljubavnikom i još dobio batine

Žika Nikolić je jednom prilikom ispričao šta je doživio od bivše supruge kada ju je uhvatio sa ljubavnikom.

Kako je tada istakao, dešavalo se da ga žena na vratima sačeka sa ljubavnikom, te fizički nasrne na njega.

"Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam pozvonio, rezu nisu skinuli, nego su me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pješački prelaz, zgazio bih oboje. Bogu hvala, brzo me je prošao bijes", ispričao je Žika jednom prilikom u "Magazinu In".