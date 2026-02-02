Logo
Large banner

Karleuša objavila fotografiju kakvu nije jako dugo

Izvor:

Agencije

02.02.2026

05:34

Komentari:

0
Пјевачица Јелена Карлеуша
Foto: Youtube/ screenshot

Pjevačica Jelena Karleuša nakon povratka iz Dubaija, gdje je odmarala sa kćerkama Atinom i Nikom, vratila se uobičajenim poslovnim obavezama i snimanjima.

Koncerti, nastupi, snimanja Pinkovih zvezde ponovo su u punom jeku, ali je pjevačica i između gustog rasporeda našla vrijeme da se vidi sa ocem i provede nekoliko sati u opuštenoj, porodičnoj atmosferi.

Jelena i Dragan Karleuša viđeni su u jednom restoranu u Zemunu, gdje su ručali, a potom i napravili zajednički selfi.

"Tata", napisala je Jelena Karleuša kratko uz objavu i dodala emodži crvenog srca.

Jelena Karleuša privukla je pažnju svedenim, ali elegantnim stajlingom. Nosila je crni sako, dok je na licu imala minimalno šminke.

Njen otac Dragan Karleuša je bio opušteno obučen, nosio je crnu duksericu i šešir na glavi.

Inače, Dragan se u javnosti nije dugo pojavljivao.

Јелена и Драган Карлеуша
Jelena i Dragan Karleuša

Podijeli:

Tag:

Jelena Karleuša

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Чувени народни пјевач предосјетио своју смрт

Scena

Čuveni narodni pjevač predosjetio svoju smrt

23 h

0
Вељко Ражнатовић упутио Ђоковићу моћну поруку: ''Уз краља..''

Scena

Veljko Ražnatović uputio Đokoviću moćnu poruku: ''Uz kralja..''

23 h

0
Рада Манојловић проговорила о свадби са дечком

Scena

Rada Manojlović progovorila o svadbi sa dečkom

1 d

0
Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

Scena

Melina upoznala Đinu sa vjerenikom milionerom

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner