Karleuša objavila fotografiju kakvu nije jako dugo

Pjevačica Jelena Karleuša nakon povratka iz Dubaija, gdje je odmarala sa kćerkama Atinom i Nikom, vratila se uobičajenim poslovnim obavezama i snimanjima.

Koncerti, nastupi, snimanja Pinkovih zvezde ponovo su u punom jeku, ali je pjevačica i između gustog rasporeda našla vrijeme da se vidi sa ocem i provede nekoliko sati u opuštenoj, porodičnoj atmosferi.

Jelena i Dragan Karleuša viđeni su u jednom restoranu u Zemunu, gdje su ručali, a potom i napravili zajednički selfi.

"Tata", napisala je Jelena Karleuša kratko uz objavu i dodala emodži crvenog srca.

Jelena Karleuša privukla je pažnju svedenim, ali elegantnim stajlingom. Nosila je crni sako, dok je na licu imala minimalno šminke.

Njen otac Dragan Karleuša je bio opušteno obučen, nosio je crnu duksericu i šešir na glavi.

Inače, Dragan se u javnosti nije dugo pojavljivao.