Čuveni narodni pjevač predosjetio svoju smrt

Pjevač Zoran Kelezić rođen je u Podgorici i proslavio se pjevajući narodnu muziku, te je često ponosno za sebe isticao kako je on narodni pjevač i umjetnik naroda.

Njegove najpoznatije pjesme su: "Moj dobri anđele", "Dobro veče izgubljena nado", "Stani mladosti stani, stani", "Moj život je tužna priča", "Željo moja, moj otrove", "Vratiću se majko" i još mnoge druge, a tokom svoje višedecenijske karijere osvojio je brojne nagrade i još brojnija srca publike.

U 73 godini života, pre tri godine izgubio je bitku sa opakom bolešću, a o svojoj borbi sa rakom uvijek je otvoreno govorio:

"Kako mogu da se osjećam. Borim se. Sada idem na hemoterapiju, u specijalnu kliniku za plućne bolesti "Brezovik" u Nikšiću. Te hemoterapije su jedina nada čovjeku koji ima rak pluća, one mogu da "kupe" dvije-tri godine života, a ja vjerujem u medicinu. Imao sam neku svoju viziju da se liječim tu, gde je moj narod. Jer ja sam narodni pjevač, umjetnik naroda. Ako treba da skončam, bolje da to bude ovde, nego da skončam kao nečiji sluga u inostranstvu", rekao je Zoran svojevremeno.

On se godinama borio sa teškom dijagnozom, a u Podgorici mu je bio odstranjen dio plućnog krila koji je zahvatio karcinom. Zoran se do posljednjeg trenutka hrabro borio.

"Kada je skoro jedan moj prijatelj potegao to pitanje, dobio je odgovor: "Što ne ide u DPS, on je njihov pjevač". A ja sam uvijek pjevao svom narodu. Bolest je mnogo skupa. Ne daj bože, nikom! Neću da puzim ni pred kim, ne želim da se ponižavam. Nisam ja mandatorni čovek, niko me nije postavio na mesto na kom sam, niti mi je dao mandat. Narod me je odabrao, i od penzije koja iznosi 320 evra, a koju sam stekao svojim radom, živim i liječim se", ispričao je pjevač tada.

On je tada u svom intervjuu istakao da mu je supruga najveća podrška tokom borbe sa rakom.

"Tu sam shvatio šta znači biti narodni umjetnik. Doktori, hirurzi i cjelokupno medicinsko osoblje pokazuje mi ljubav u svakodnevnom ophođenju, što me čini srećnim. Još više sam srećan što je uz mene i supruga Irena, jer djeca žive svoje živote, sin u Americi, a kćerka u Beogradu", pričao Kalezić.

Pjevač je za posljednji rođendan otkrio koja mu je najveća želja.

"Volio bih da održim još jedan koncert u Domu sindikata, hramu muzike, gdje sam mnogo puta izlazio na binu. Prvi put 1972, kada sam koncert poklonio divnoj djeci iz Škole učenika u privredi. Meni je pjesma sve. Pjevaću do posljednjeg daha. Pjevao sam nedavno i na stihove Alekse Šantića i Vite Nikolića, ali, nažalost, nijedna diskografska kuća ne želi da objavi album sa tim pjesmama", rekao je Zoran, koji je u jednom od poslednjih intervjua otkrio da predosjeća svoju smrt.