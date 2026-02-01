Rada Manojlović progovorila o svadbi sa dečkom

Pjevačica Rada Manojlović ponovo je privukla pažnju javnosti kada je na aerodromu po nju stigao njen dečko, i to u luksuznom džipu. Rada je bila vidno raspoložena, nasmijana i opuštena, a na pitanje o svadbi bila je iskrena.

Rada Manojlović je tom prilikom otkrila i da su u vezi već duže vrijeme, te da joj prija stabilnost koju ima u privatnom životu.

"Dečka i dalje krijem, tako mi prija, fino mi je, ove godine neće biti svadba, bacili smo se na koncerte, ne pitam se samo ja. Kad bude došlo vrijeme znaćete. Ne smeta mu što se pominje moja i Milanova veza, ne bi ovoliko sve trajalo. Nismo zajedno ni previše, ni premalo. Harisu je kada smo bili zajedno jako smetalo prisustvo medija, on je jedva čekao da se povuče, vidim da se vraća i drago mi je", rekla je Rada i otkrila šta misli o Mini i Kasperu, piše Blic.

Zanimljivosti Zaljubljen sam u kumu: Marko šokirao pitanjem svešteniku

"Sve najbolje mislim o Mini i Kasperu, ako je neko stvarno srećan, ako ti je sa nekim lijepo, neka ti svako kaže šta god,"rekla je Rada, pa progovorila o bratu Nenadu Manojloviću.

"Mi nismo bliski kao što bi brat i sestra trebali da budu bliski, to je istina, ali mi smo jedna krv. Razlika je velika i u godinama", rekla je Rada.