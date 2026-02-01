Edita Aradinović progovorila o drugom stanju

Pjevačica Edita Aradinović progovorila je o trudnoći, te tvrdi da još uvijek nije iskusila mnoge simptome koje imaju žene u drugom stanju.

Naime, ona je u fazi kada obraća pažnju na svaku promjenu u organizmu, kao i da je beba bila planirana, odnosno, da se ništa nije sa njenim partnerom desilo slučajno.

"Trudna sam i to je jedna lijepa i normalna vijest. Ovo je bila jedna zdrava odluka i nije se desilo tek tako. Ne znam sad šta bih voljela i kako bih voljela, ali ne bih da na dijete sad kao prenosim neke svoje frustracije. Možda na primjer ne bih voljela da se bavi javnim poslom, na primjer. Ne znam na primjer da li žene odlepe u trudnoći zbog hormona. Ne znam ni jesam li ja odlepila", rekla je Edita Aradinović za Vostkast.

Sve nasmijala objavom na mrežama

Inače, pjevačica je nedavno mnoge nasmijala svojim postupkom, kada se snimila dok je jela palačinke i slatkiše u tri ujutru, piše Blic.

"Da li mogu da budem veća svinja?! Zašto sam tolika svinja? Eto, nerviram se", izjavila je Edita u videu koji je podijelila na Tiktoku, nakon što se prepustila uživanju u pici i gaziranom piću poslije nastupa, ali i palačinkama.