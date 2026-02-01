Umrla unuka Snup Doga

Javnost je iznenadila vijest da je reperu Snupu Dogu preminula 11-mjesečna unuka.

Naime Snupova kćerka Kori Broauds objavila je da je izgubila dijete navodeći da je "izgubila ljubav svog života".

Kori s eoglasila putem Instagrama, navevši da je njena kćerka rođena tri mkeseca ranije u februaru prošle godine te da je umrla u ponedkeljak 26. januara, 20 dana nakon otpusta sa Od‌jeljenja intenzivne njege za novorođenčad.

Snoop Dogg's daughter Cori Broadus announces death of her baby girl, 11 months: 'I lost the love of my life' https://t.co/jV7IS3ZnGw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2026

Njena beba je provela mjesece na odjeljenju intenzivne njege novorođenčadi, ali je otpuštena početkom nove godine. Kori je 6. januara objavila njihovu fotografiju na Instagramu uz opis: " Kod kuće je ", izražavajući zahvalnost za molitve svojih obožavatelja: " Bog ih je sve čuo ", napisala je ona, prenosi Telegraf.

Međutim, u subotu, 31. januara, objavila je crno-bijelu fotografiju na kojoj drži kćerku u naručju i napisala:

"U ponedeljak sam izgubila ljubav svog života. Moju Kodi", dok je na svom storiju objavila fotografiju njihovog povratka iz bolnice, komentarišući:

Unuka Snup Doga

"20 dana kasnije? Čovječe, u rasulu sam."

Njen muž je u subotu na Instagramu objavio:

"Ja sam najtužnija osoba otkako si otišla Kodi. Ali znam da si u miru. Tata će te voljeti zauvijek ."

Kori Broadus je takođe ponovo podijelila objavu medicinske sestre bebe, koja je napisala o gubitku:

"Tužna sam šest dana zaredom. Biti medicinska sestra ima svoje uspone i padove, a ovo je najveći 'pad' koji sam ikada doživjela. Bila mi je čast biti medicinska sestra svoje djevojčice. Okupala sam je posljednji put, rekla joj da je volim, a nisam ni slutila da je pripremam za Raj. Kodini roditelji će zauvijek biti u mom srcu i porodici."