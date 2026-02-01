Logo
Umrla unuka Snup Doga

Telegraf

01.02.2026

09:48

0
Умрла унука Снуп Дога

Javnost je iznenadila vijest da je reperu Snupu Dogu preminula 11-mjesečna unuka.

Naime Snupova kćerka Kori Broauds objavila je da je izgubila dijete navodeći da je "izgubila ljubav svog života".

Kori s eoglasila putem Instagrama, navevši da je njena kćerka rođena tri mkeseca ranije u februaru prošle godine te da je umrla u ponedkeljak 26. januara, 20 dana nakon otpusta sa Od‌jeljenja intenzivne njege za novorođenčad.

Njena beba je provela mjesece na odjeljenju intenzivne njege novorođenčadi, ali je otpuštena početkom nove godine. Kori je 6. januara objavila njihovu fotografiju na Instagramu uz opis: " Kod kuće je ", izražavajući zahvalnost za molitve svojih obožavatelja: " Bog ih je sve čuo ", napisala je ona, prenosi Telegraf.

Međutim, u subotu, 31. januara, objavila je crno-bijelu fotografiju na kojoj drži kćerku u naručju i napisala:

"U ponedeljak sam izgubila ljubav svog života. Moju Kodi", dok je na svom storiju objavila fotografiju njihovog povratka iz bolnice, komentarišući:

Унука Снуп Дога
Unuka Snup Doga

"20 dana kasnije? Čovječe, u rasulu sam."

Njen muž je u subotu na Instagramu objavio:

"Ja sam najtužnija osoba otkako si otišla Kodi. Ali znam da si u miru. Tata će te voljeti zauvijek ."

Kori Broadus je takođe ponovo podijelila objavu medicinske sestre bebe, koja je napisala o gubitku:

"Tužna sam šest dana zaredom. Biti medicinska sestra ima svoje uspone i padove, a ovo je najveći 'pad' koji sam ikada doživjela. Bila mi je čast biti medicinska sestra svoje djevojčice. Okupala sam je posljednji put, rekla joj da je volim, a nisam ni slutila da je pripremam za Raj. Kodini roditelji će zauvijek biti u mom srcu i porodici."

Snup Dog

preminula beba

unuka

