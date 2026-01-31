Prije 10 godina, tačnije 2016. u periodu kada je Aleksandra Prijović započela vezu sa Filipom Živojinovićem, u javnosti su se pojavile izjave njenog d‌jede koje su privukle veliku pažnju medija.

On je tada iznio niz tvrdnji o pjevačicinom privatnom životu koje do tog trenutka nisu bile poznate javnosti, a koje su kasnije izazvale brojne komentare. Ipak, Aleksandra i njena majka Borka ubrzo su demantovale te navode, ističući da oni ne odgovaraju istini.

Pjevačica je kasnije otvoreno govorila o tome koliko joj je cijeli taj period bio težak, naglašavajući da joj je posebno teško palo to što nije mogla da pretpostavi da će član porodice iznositi detalje njenog privatnog života u javnosti.

U želji da objasni okolnosti, Aleksandra Prijović je tada govorila i o zdravstvenom stanju svog d‌jeda, naglašavajući da njegove izjave nisu bile svjesne namjere da je povrede.

– Moj d‌jed govori nepovezane stvari, danas kaže nešto, a sutra ne zna šta je rekao. Čovjek ima više od 70 godina, jednu nogu su mu odsjekli, drugu mu hvata gangrena. Iako su mu odsjekli nogu, i dalje pije–rekla je pjevačica tada i dodala:

– D‌jed je imao moždani udar, i sve što priča je posljedica toga. Moja mama živi sa njim u Belom Manastiru, nije istina da je otišla u Beč, niti je istina da je Brena bila u našoj kući. Možda bi on volio da je tako – istakla je Prija 2016. godine.

Pjevačica se tada osvrnula i na navode o svom porijeklu, ističući da o toj temi govori sa ponosom i bez zadrške:

– D‌jed mi je Rom, a baka nije. Filip i Brena to znaju i ne smeta im. Ponosna sam na svoje poreklo, mislim da ne bih pjevala ovako da nemam te krvi– priznala je ona tada.