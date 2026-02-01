Logo
Large banner

Jedan klik ga koštao 9.100 evra: Ne nasjedajte na novu internet prevaru

Izvor:

Jutarnji.hr

01.02.2026

09:12

Komentari:

0
Један клик га коштао 9.100 евра: Не насједајте на нову интернет превару
Foto: Unsplash

Osamnaestogodišnjak iz Otočca, Hrvatska, u četvrtak je policiji prijavio internet prevaru tešku 9.100 evra (oko 18.000 KM), saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.

Sve je počelo naizgled bezazleno - objavom oglasa za prodaju harmonike. Na oglas mu se putem mobilne aplikacije javila navodno zainteresirana osoba, a nakon što su postigli dogovor o kupovini, mladić je dobio poveznicu za koju je vjerovao da služi za sigurnu naplatu i dostavu instrumenta.

Umjesto da primi novac, unosom bankovnih podataka nepoznatoj osobi omogućio je pristup svom računu. Ubrzo su uslijedile neovlaštene transakcije, kojima mu je s računa skinut sav novac.

Policija iz Otočca sada pokušava ući u trag prevarantu, a ovaj slučaj još jednom je upozorio na opasnosti koje vrebaju na internet oglasima, piše Jutarnji.hr.

"Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje s ciljem otkrivanja počinioca ovog krivičnog djela", saopšteno je iz policije nakon zaprimljene prijave.

Срећне жене

Zanimljivosti

Prvi dan februara posebno je srećan za ova 4 znaka

Policija ponovo naglašava da je edukacija najučinkovitija zaštita od internet prevara. Žrtva može postati svako, a prepoznavanje tehnika kojima se prevaranti služe jedini je siguran način zaštite vlastitih finansija.

Najčešći oblici internet prevara su:

  • Direktorska prevara (CEO prevara) – prevaranti se predstavljaju kao nadređeni i navode žrtve na hitne uplate na lažne račune ili neovlaštene transakcije s poslovnih računa.
  • Prevara s računima – lažni klijenti ili dobavljači traže da se buduće uplate izvršavaju na izmijenjene bankovne račune.
  • Telefonska krađa identiteta (fišing) – telefonski pozivi kojima se pokušava iznuditi otkrivanje ličnih i finansijskih podataka ili izvršenje uplate novca.
  • Mrežna krađa identiteta (fišing) – lažne e-mail poruke koje sadrže poveznice na lažne stranice banaka ili servisa radi krađe lozinki i podataka s kartica.
  • Krađa identiteta putem SMS-a – pokušaji izvlačenja podataka putem tekstualnih poruka s lažnim upozorenjima ili ponudama.
  • Romantične prevare – prevaranti na društvenim mrežama ili stranicama za upoznavanje glume emotivnu povezanost kako bi kasnije tražili novac.
  • Investicijske i prodajne prevare – oglasi koji nude nerealno visoku zaradu ili nevjerovatno povoljne ponude u lažnim onlajn prodavnicama.
  • Krađa podataka s društvenih mreža – prikupljanje ličnih informacija iz javnih objava koje se kasnije koriste za prevare.

Podijeli:

Tagovi:

Internet prevara

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Први дан фебруара посебно је срећан за ова 4 знака

Zanimljivosti

Prvi dan februara posebno je srećan za ova 4 znaka

14 h

0
Расте број страдалих у сњежној олуји

Svijet

Raste broj stradalih u snježnoj oluji

14 h

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

Tramp: U toku pregovori o američkoj kontroli nad Grenlandom

15 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Nikuda bez kišobrana: Danas nas očekuju padavine

15 h

0

Više iz rubrike

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Region

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

1 d

1
Колико година има Мирјана Пајковић чији су експлицитни снимци испливали

Region

Koliko godina ima Mirjana Pajković čiji su eksplicitni snimci isplivali

1 d

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Region

Mirjana Pajković krivično prijavljena: Evo za šta je optužuju

1 d

1
Пуповац: Нисам изненађен графитом у Загребу

Region

Pupovac: Nisam iznenađen grafitom u Zagrebu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner