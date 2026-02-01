Jedan klik ga koštao 9.100 evra: Ne nasjedajte na novu internet prevaru

Osamnaestogodišnjak iz Otočca, Hrvatska, u četvrtak je policiji prijavio internet prevaru tešku 9.100 evra (oko 18.000 KM), saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.

Sve je počelo naizgled bezazleno - objavom oglasa za prodaju harmonike. Na oglas mu se putem mobilne aplikacije javila navodno zainteresirana osoba, a nakon što su postigli dogovor o kupovini, mladić je dobio poveznicu za koju je vjerovao da služi za sigurnu naplatu i dostavu instrumenta.

Umjesto da primi novac, unosom bankovnih podataka nepoznatoj osobi omogućio je pristup svom računu. Ubrzo su uslijedile neovlaštene transakcije, kojima mu je s računa skinut sav novac.

Policija iz Otočca sada pokušava ući u trag prevarantu, a ovaj slučaj još jednom je upozorio na opasnosti koje vrebaju na internet oglasima, piše Jutarnji.hr.

"Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje s ciljem otkrivanja počinioca ovog krivičnog djela", saopšteno je iz policije nakon zaprimljene prijave.

Policija ponovo naglašava da je edukacija najučinkovitija zaštita od internet prevara. Žrtva može postati svako, a prepoznavanje tehnika kojima se prevaranti služe jedini je siguran način zaštite vlastitih finansija.

