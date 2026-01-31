Koliko godina ima Mirjana Pajković čiji su eksplicitni snimci isplivali

Ne stišava se medijska bura na crnogorskoj političkoj sceni. Nakon što su isplivali eksplicitni snimci bivše državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković, uslijedile su ostavke.

Sa dužnosti savjetnika predsjednika države odstupio je Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), a nekoliko dana kasnije dala je ostavku i Mirjana Pajković.

Nakon objave snimaka Pajković je podnijela krivičnu prijavu protiv Vukšića, optužujući ga za prijetnje i ucjene. Vukšić je sve odbacio, poručivši da su navodi "netačni, nepotpuni i tendenciozni“ te da mu se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti i distribuciju spornih materijala.

Situacija se dodatno zaoštrila nakon što je Pajković na Instagramu objavila dio kompromitujuće prepiske, navodeći da je bila izložena pritiscima i prijetnjama.

Koliko godina ima Mirjana Pajković

Nakon što je afera preokupirala regionalnu javnost mnogi su se zapitali koliko Mirjana Pajković ima godina.

Mirjana Pajković ima 35 godina, razvedena je i majka dvojice sinova, starih sedamnaest i četrnaest godina.

Jedan od sinova teško je obolio.

"Ima pet dijagnoza koje se odnose na njegovo fizičko i mentalno zdravlje. Krvarenje na mozgu, epilepsija, cerebralna paraliza...", otkrila je.

"Moja najuža porodica su moji sinovi. Imam i sestru, ali svi oni imaju svoje porodice. Nas troje smo naša porodica", rekla je Pajković, podijelivši i detalje iz svoje teške prošlosti.

"S dvije godine ostala sam bez oba roditelja. Stradali su. Majka je imala 29 godina kad je poginula, a otac 33. Smatrala sam svojom obavezom nastaviti tamo gdje su oni stali. Kada biste mi rekli da moja majka ima ovakve snimke, pitala bih: 'Gdje je da je zagrlim?' Da mi otac izlazi iz zatvora, potrčala bih da ga zagrlim. Ali iz groba ne mogu", rekla je.

Dobila krivičnu prijavu

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv Mirjane Pajković zbog sumnje da je bez saglasnosti Dejana Vukšića sa njegovog telefona slala fotografije i poruke uvredljivog sadržaja.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica – Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta postupali su po prijavi koju je oštećeni D.V. iz Kotora podnio policiji krajem marta 2025. godine, te su, nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mjera i radnji, protiv ženskog lica M.P. (36) iz Podgorice podnijeli krivičnu prijavu", navode iz Uprave policije.

Ističu da su nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mjera i radnji, sprovedene kriminalističke obrade, te izvršene analize svih prikupljenih dokaza, policijski službenici , po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeli krivičnu prijavu protiv lica M.P. zbog sumnje da je počinila krivično djelo prinuda, na štetu lica D.V.

"Osnovano se sumnja da je M.P. navedeno krivično djelo počinila na način što je 10.10.2024. godine, bez saglasnosti oštećenog, uzela njegov mobilni telefon, nakon čega je sa istog uređaja poslala više uvredljivih fotografija i poruka licima poznatim oštećenom, stvarajući lažan utisak da navedene poruke i fotografije šalje lično oštećeni D.V, čime je narušila njegov ugled i privatnost", navode iz Uprave policije.

Nakon navedenog događaja, ističu da je Vukšić je telefonskim putem kontaktirao Pajković i tom prilikom joj uputio riječi uvredljivog sadržaja.

"Koje je M.P, u namjeri da ih iskoristi kao sredstvo pritiska i prinude, tajno audio-snimila. M.P. je potom navedeni audio-snimak 20.03.2025. godine, putem aplikacije Signal, dostavila oštećenom, uz riječi prijetećeg sadržaja i izričit zahtjev da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda, čime je kod oštećenog izazvala osjećaj straha i pritiska", navode iz Uprave policije.