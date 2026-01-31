Mirjana Pajković otkrila nove detalje afere: ''Pokušana je likvidacija''

Crnu Goru danima drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i nekadašnji savjetnik predsjednika Jakova Milatovića.

Oboje su nakon skandala podnijeli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine poslije tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnijela ostavku na mjestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Mirjana Pajković bila je gost emisije "Puls Srbije Vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović, i tom prilikom otkrila nove detalje afere koja je uzdrmala region:

- Ja ne mogu da utičem na izvještavanja portala, ali ovo nije seks skandal, već bezbjednonosi problem koji je digitalnog karaktera. Ovo je sajber kriminal i ovo je jedan akat na prava koja se garantuje ustavom. Ovo je nešto što treba da zainteresuje svakog pojedinca i porodicu, jer živimo u takvom vremenu. Živimo u eri gdje naša maloljetna djeca snimaju neprijatne situacije i scene nasilja, što postaje poslije viralno na društvenim mrežama - kaže Pajković i dodaje da su njena djeca upućena:

- Moja djeca su dobro, vide da postoji problem, moj bivši suprug je osudio pokušaj moje likvidacije političke. Ja sam ostavku podnijela kao čin ličlne odgovornosti da rasteretim instituciju koju predstavljam i to možda jeste dobro. U tom zakonskom smislu nisu postojali elementi za moje razrješenja.

"Živjela sam u strahu"

Pajković kaže da je živjela u strahu više od godinu dana i tri mjeseca, upravo zbog toga što joj je jedan od najvećih funkcionera prijetio;

- I sami znate kolika je kocentracija moći tih institucija. Živjela sam u strahu i smatram da je nedopustivo da bilo koji građanin i građanka živi u strahu od nekih funkcionera i njihove moći. Smatram da su na tim pozicijama da nas štite. Ja ne smijem da tvrdim niti da bilo koga osudim, svjesna sam težine svojih riječi. Imam sumnju da su snimci došli sa te strane, ali to možda nije tako, e onda je to državni problem gdje su državne institucije na testu. Ja sam podnijiela više krivičnih prijava, zahvaljujući snazi medija.

"Predsjednik države je bio upućen"

Pajković tvrdi da je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, bio upućen u sva dešavanja, ali da nije stao u njenu zaštitu na samom početku:

- Očekivala sam podršku od njega. Ovo može da se desi nekom njegovom članu porodice, jer su bliski sa funkcionerima. Oni funkcioneri koji su birani glasom naroda, dužni su da imaju empatije. Taj čovjek je mene upoznao i mi smo se sretali na konferencijama, on je bio rječit u zaštiti ljudskih prava - kaže Pajković i dodaje:

- Prije svega sam ga u jednom ljudskom smislu zamolila. Obaviješten je da postoji problem. Iz srca kabineta predsjednika države su stigle prijetnje. To su bile riječi: Neće ti biti života u Crnoj Gori, neće ti biti mjesta ovdje. Progonio me čovjek koji je imao moći u državi. Ćutanje predsjednika je nešto što njega kompromituje, on je bio dužan da podrži svaku ženu da prijavi nasilje. Bar da je ohrabio policiju i organe pravosuđa. Mislim da je tužilaštvo zakasnilo. U proteklih nedjelju dana smo imali prijava za još ovakvih krivičnih djela.

Dodaje i da je trpela nasilje koje je prećutala, što smatra ozbiljnom greškom. Navodi da ko god uputi prijetnje nekom, sporvešće istu kad tad:

- Ja sam stvarno mislila da će distanciranje donijeti mir. Prvi put kad sam se obratila instituciji, jasno mi je stavljeno doznanje svega onoga čime mi je on prijetio i sve njegove izjave koje su nakon toga uslijedile. Povezivanje mene sa kriminalnim grupama, sa kavačkim klanom na primjer. Smatram da je to bio pokušaj ataka na samu vladu. Ne osjećam se bezbjedno i ne znam šta sve može da desi.