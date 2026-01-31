Rusija zabranila izvoz goriva

Izvor:
Tanjug
31.01.2026
13:23
Komentari:0
Ruska vlada odlučila je da uvede privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do kraja jula, a ruski premijer Mihail Mišustin potpisao je uredbu o uvođenju ove mjere, saopštila je danas pres-služba ruske vlade.
"Vlada je uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. jula 2026. godine. Uredba je potpisana", navodi se u saopštenju i dodaje da je cilj ove odluke očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu goriva, prenosi TASS.
Ostali sportovi
Svjetski šampion preminuo u 38. godini
U saopštenju se ukazuje da zabrana na izvoz motornog benzina više neće važiti za direktne proizvođače naftnih derivata, što će pomoći u sprečavanju rizika od preopterećenja proizvodnih kapaciteta naftnih kompanija.
Svijet
10 h0
Zdravlje
10 h0
Republika Srpska
10 h5
Republika Srpska
10 h2
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu