Logo
Large banner

Rusija zabranila izvoz goriva

Izvor:

Tanjug

31.01.2026

13:23

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Ruska vlada odlučila je da uvede privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do kraja jula, a ruski premijer Mihail Mišustin potpisao je uredbu o uvođenju ove mjere, saopštila je danas pres-služba ruske vlade.

"Vlada je uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. jula 2026. godine. Uredba je potpisana", navodi se u saopštenju i dodaje da je cilj ove odluke očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu goriva, prenosi TASS.

илу-свијећа-17092025

Ostali sportovi

Svjetski šampion preminuo u 38. godini

U saopštenju se ukazuje da zabrana na izvoz motornog benzina više neće važiti za direktne proizvođače naftnih derivata, što će pomoći u sprečavanju rizika od preopterećenja proizvodnih kapaciteta naftnih kompanija.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

gorivo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: Европљани не желе Украјину у ЕУ

Svijet

Orban: Evropljani ne žele Ukrajinu u EU

10 h

0
Златно млијеко прави се брзо, а чува срце, чисти јетру и јача имунитет

Zdravlje

Zlatno mlijeko pravi se brzo, a čuva srce, čisti jetru i jača imunitet

10 h

0
Ђокић: Подршка Владе за проблеме грађана уз рударска поља

Republika Srpska

Đokić: Podrška Vlade za probleme građana uz rudarska polja

10 h

5
Потписан уговор о преносу концесије са "Комсара" на РиТе "Угљевик"

Republika Srpska

Potpisan ugovor o prenosu koncesije sa "Komsara" na RiTe "Ugljevik"

10 h

2

Više iz rubrike

Орбан: Европљани не желе Украјину у ЕУ

Svijet

Orban: Evropljani ne žele Ukrajinu u EU

10 h

0
Пао курир на аеродрому: У стомаку имао 1,2 килограм дроге

Svijet

Pao kurir na aerodromu: U stomaku imao 1,2 kilogram droge

10 h

0
Бескућник на улици

Svijet

Dali beskućnicima 10.000 evra da troše kako žele: Ono što su uradili sa parama šokiralo je sve

11 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

U Epstajnovim dokumentima i djevojke iz Srbije

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner