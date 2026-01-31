Logo
Large banner

Dali beskućnicima 10.000 evra da troše kako žele: Ono što su uradili sa parama šokiralo je sve

31.01.2026

12:22

Komentari:

0
Бескућник на улици
Foto: MART PRODUCTION/Pexels

Veliki broj beskućnika širom svijeta godinama se bori da izađe iz začaranog kruga siromaštva i bijede. I, iako se to često pogrešno tumači, većina njih nije na ulici zbog zavisnosti, već zbog nepredviđenih životnih problema poput razvoda, bolesti ili gubitka posla, koji su ih doveli do ivice propasti.

Kako bi testirali koliko nova prilika i resursi mogu promijeniti život, gradske vlasti u Šokholmu 2019. godine pokrenule su neobičan eksperiment koji su mnogi nazvali ludim. Odabrali su 50 beskućnika i svakome dali 100.000 švedskih kruna (oko 10.000 evra). Bez ikakvih uslova, nadzora ili pravila.

Џефри Епстајн

Svijet

U Epstajnovim dokumentima i djevojke iz Srbije

Novac su učesnici mogli trošiti kako žele, na piće, kocku, rasipanje ili ulaganje.

Oni koji su eksperiment nazvali ludim, uključujući sociologe, predviđali su katastrofu. Smatrali su da će 80 % učesnika u roku od mjesec dana potrošiti novac na alkohol i droge. Humanitarne organizacije protestvovale su uz rečenicu: “Ovo je okrutno. Finansirate zavisnike.”

Rezultati iznenadili sve

Ipak, rezultati objavljeni godinu dana kasnije iznenadili su javnost. Čak 72 % učesnika više nisu bili beskućnici. Većina je unajmila stanove i našla posao, dok su tri osobe pokrenule vlastite male firme.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Crnadak - bujica besmislenosti kao i uvijek

Da, neki su potrošili novac na alkohol, 11 od 50 ljudi, ali većina je iskoristila priliku da se ponovno podigne.

Jedan od učesnika kupio je alat i postao vodoinstalater. “Bio sam beskućnik sedam godina, ne zato što sam alkoholičar, već zato što me nitko nije htio zaposliti bez adrese. Bio je to začarani krug“, ispričao je. Drugi je platio kiriju šest mjeseci unaprijed, upisao kurseve programiranja i danas radi u IT sektoru.

Eksperiment je pokazao nešto važno: većina beskućnika nisu “slomljeni alkoholičari”. To su obični ljudi koji su jednom napravili pogrešan korak, razvod, bolest, gubitak posla i potom upali u spiralu pada. Takvima ne trebaju propovijedi o moralu niti beskonačni programi “socijalne adaptacije”.

(Dnevno.hr)

Podijeli:

Tagovi:

Stokholm

beskućnici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вицо Зељковић присуствује Националном молитвеном доручку у Вашингтону

Fudbal

Vico Zeljković prisustvuje Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu

12 h

0
Јелена Карлеуша

Scena

Jelena Karleuša se ''slomila'' u emisiji: Prekrila glavu rukama, pa briznula u plač

12 h

0
Новац стиже за 4 знака: Они ће изненада добити паре до 7. фебруара

Zanimljivosti

Novac stiže za 4 znaka: Oni će iznenada dobiti pare do 7. februara

12 h

0
Детаљна временска прогноза за фебруар: Када нам стижу нове падавине?

Društvo

Detaljna vremenska prognoza za februar: Kada nam stižu nove padavine?

12 h

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

U Epstajnovim dokumentima i djevojke iz Srbije

12 h

0
Пожар у ноћном клубу

Svijet

Objavljeni potresni snimci poziva iz bara koji je izgorio: Ljudi vape za pomoći, u pozadini se razliježu krici

12 h

0
Сакс: Европа на путу самоуништења

Svijet

Saks: Evropa na putu samouništenja

13 h

0
Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

Svijet

Tijelo ubijene Marije pronađeno u smeću: Nije jedina žrtva, policija zatekla užas

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner