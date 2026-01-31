Logo
Large banner

Jelena Karleuša se ''slomila'' u emisiji: Prekrila glavu rukama, pa briznula u plač

Izvor:

Kurir

31.01.2026

11:55

Komentari:

0
Јелена Карлеуша
Foto: K1 Televizija

Jelena Karleuša prethodne dane i odmor u Dubaiju neće pamtiti po lijepom, zbog skandala koji joj je priredio bivši suprug Duško Tošić. On je tada zamijenio brave i “upao” u porodični stan na Dedinju, gdje pjevačica živi s kćerkama poslije razvoda, ali iako se taj problem riješio, očigledno je da je taj incident ostavio posljedice Jelenu.

Samo dan nakon povratka iz Dubaija, Jelena je u Šimanovcima snimala novu epizodu muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde”, ali iako se trudila da bude maksimalno profesionalna i nasmijana, u jednom trenutku, pop divu su savladale emocije i nagomilani stres, pa je ona briznula u plač.

Снијег, Бањалука

Društvo

Detaljna vremenska prognoza za februar: Kada nam stižu nove padavine?

Slomila se tokom snimanja

- Jelena jeste hrabra i uvijek se diže iz svega kao feniks iz pepela. Ipak, sve ovo što se izdešavalo s njenim bivšim mužem dok je bila sa kćerkama na odmoru, nije joj bilo ni malo prijatno. Sve to ju je jako potreslo. Čim se vratila sa odmora u Beograd, ona nije imala vremena da malo dođe k sebi i da se odmori od svega. Tu prvu noć po dolasku nije spavala ni sat vremena, a odmah sutradan je imala snimanje “Pinkovih zvezda”. Počela je da se sprema od ranih jutarnjih sati, a ispred studija u Šimanovcima se pojavila tip-top dotjerana u ful “guči” autfitu iz najnovije kolekcije njihovog novog dizajnera Demne. Dala je i izjavu medijima u svom stilu, pa su svi mislili da je nesrećna epizoda s Tošićem, sada iza nje - priča sagovornik portala ''Kurir'' sa snimanja pomenute epizode, pa nastavlja:

- Jelena se dobro držala, šalila se sa kolegama i sve je djelovalo u redu. Ipak, sve se promijenilo kada je jedan njen kandidat otpjevao pjesmu koja ju je emotivno razorila. Tu nije mogla da zadrži suze. Toliko je plakala da su organizatori htjeli da prekinu snimanje, kako bi se malo smirila. Vidjelo se da joj sve ovo teško palo i da je ovaj haos ostavio posljedice na nju. Ipak je i ona žena od krvi i mesa. Tokom snimanja je u jednom trenutku spustila i glavu i rukama prekrivala oči. Vidjećete već sve u emisiji - rekao je izvor sa lica mjesta.

Podijeli:

Tagovi:

Jelena Karleuša

Pjevačica

Duško Tošić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пожар у ноћном клубу

Svijet

Objavljeni potresni snimci poziva iz bara koji je izgorio: Ljudi vape za pomoći, u pozadini se razliježu krici

12 h

0
Случај опасног вируса потврђен у Тузланском кантону

BiH

Slučaj opasnog virusa potvrđen u Tuzlanskom kantonu

12 h

0
Возачки испит гура кандидате у очај: Све више покушаја преваре

Auto-moto

Vozački ispit gura kandidate u očaj: Sve više pokušaja prevare

12 h

0
Новак Ђоковић Аустралијан опен

Tenis

Novak donio važnu odluku pred finale sa Alkarazom

12 h

0

Više iz rubrike

Харис Џиновић поново ужива у љубави: Заљубљен у 20 година млађу

Scena

Haris Džinović ponovo uživa u ljubavi: Zaljubljen u 20 godina mlađu

15 h

0
Кристина Агилера

Scena

Slavna pjevačica golim grudima zapalila internet

1 d

0
"Немој да ме бламираш" Мелина направила хаос у бутику, вјереник је овим потезом распаметио

Scena

"Nemoj da me blamiraš" Melina napravila haos u butiku, vjerenik je ovim potezom raspametio

1 d

0
Вујадин Савић поново нападнут: Завршио с Мирком у полицији?

Scena

Vujadin Savić ponovo napadnut: Završio s Mirkom u policiji?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner