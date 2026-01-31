Jelena Karleuša se ''slomila'' u emisiji: Prekrila glavu rukama, pa briznula u plač

Jelena Karleuša prethodne dane i odmor u Dubaiju neće pamtiti po lijepom, zbog skandala koji joj je priredio bivši suprug Duško Tošić. On je tada zamijenio brave i “upao” u porodični stan na Dedinju, gdje pjevačica živi s kćerkama poslije razvoda, ali iako se taj problem riješio, očigledno je da je taj incident ostavio posljedice Jelenu.

Samo dan nakon povratka iz Dubaija, Jelena je u Šimanovcima snimala novu epizodu muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde”, ali iako se trudila da bude maksimalno profesionalna i nasmijana, u jednom trenutku, pop divu su savladale emocije i nagomilani stres, pa je ona briznula u plač.

Slomila se tokom snimanja

- Jelena jeste hrabra i uvijek se diže iz svega kao feniks iz pepela. Ipak, sve ovo što se izdešavalo s njenim bivšim mužem dok je bila sa kćerkama na odmoru, nije joj bilo ni malo prijatno. Sve to ju je jako potreslo. Čim se vratila sa odmora u Beograd, ona nije imala vremena da malo dođe k sebi i da se odmori od svega. Tu prvu noć po dolasku nije spavala ni sat vremena, a odmah sutradan je imala snimanje “Pinkovih zvezda”. Počela je da se sprema od ranih jutarnjih sati, a ispred studija u Šimanovcima se pojavila tip-top dotjerana u ful “guči” autfitu iz najnovije kolekcije njihovog novog dizajnera Demne. Dala je i izjavu medijima u svom stilu, pa su svi mislili da je nesrećna epizoda s Tošićem, sada iza nje - priča sagovornik portala ''Kurir'' sa snimanja pomenute epizode, pa nastavlja:

- Jelena se dobro držala, šalila se sa kolegama i sve je djelovalo u redu. Ipak, sve se promijenilo kada je jedan njen kandidat otpjevao pjesmu koja ju je emotivno razorila. Tu nije mogla da zadrži suze. Toliko je plakala da su organizatori htjeli da prekinu snimanje, kako bi se malo smirila. Vidjelo se da joj sve ovo teško palo i da je ovaj haos ostavio posljedice na nju. Ipak je i ona žena od krvi i mesa. Tokom snimanja je u jednom trenutku spustila i glavu i rukama prekrivala oči. Vidjećete već sve u emisiji - rekao je izvor sa lica mjesta.