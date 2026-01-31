Orban: Evropljani ne žele Ukrajinu u EU

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Evropljani ne žele da njihov novac odlazi Ukrajini, niti žele Ukrajinu u EU.

"Ukoliko Centralna Evropa ostane jaka i bude postupala mudro Zapadna Evropa će je slijediti i primorati svoje lidere da promijene kurs. Vrijeme je za ustanak, ova bitka mora biti dobijena!", napisao je Orban na "Iksu".

Ako je neka država EU u ratu, kaže Orban, onda i je i EU u ratu.

"Upravo zato je članstvo Ukrajine u EU u bilo kojoj formi za nas neprihvatljivo. Štaviše, to bi uništilo mađarsku privredu, pogotovo poljoprivrednike, koji se muče zbog jeftinih ukrajinskih proizvoda proizvedenim po drugačijim tehnologijama koji su preplavili Evropu", rekao je Orban.

Tenis Sabalenka prokockala vođstvo i izgubila finale Australijan opena

On je podsjetio da su Mađarska, ali i zemlje centralne Evrope, najbliže Ukrajini i najviše osjete posljedice te apsurdne politike.

Orban je istakao da su se zato farmeri Poljske, Rumunije, Mađarske i Slovačke ujedinili da se to zaustavi po svaku cijenu.