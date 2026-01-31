Pao kurir na aerodromu: U stomaku imao 1,2 kilogram droge

Izvor:
Karabinjeri u Trevizu uhapsili su 28-godišnjeg nigerijskog državljanina nakon što je na aerodromu "Antonio Kanova" progutao 121 kapsulu kokaina i heroina.
Ukupna težina zaplijenjene droge iznosi oko 1,2 kilograma, prenio je “Prima Treviso”.
Kurir je zaustavljen tokom kontrole nakon slijetanja leta Rajanera iz Brisela.
Policajci su primjetili znakove nervoze kod muškarca, što je dovelo do dalje istrage u policijskoj stanici.
Tokom pregleda u bolnici potvrđeno je prisustvo brojnih stranih tijela u njegovom abdomenu.
Kurir je priznao da je progutao kapsule droge kako bi izbjegao graničnu kontrolu.
Nakon medicinskih pregleda, uhapšeni je priveden pod optužbom za posjedovanje i trgovinu narkoticima, a po nalogu pravosudnog organa Treviza prebačen je u zatvor u Veneciji.
