SAD dozvolile kupovinu ruske nafte

13.03.2026

07:06

Предсједник Русије Владимр Путин.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

SAD su izdale 30-dnevnu dozvolu za kupovinu ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno zadržani na moru što je, prema riječima ministra finansija Skota Besenta, korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom protiv Irana.

Besent je u izjavi objavljenoj nekoliko sati nakon što su referentne cijene nafte porasle iznad 100 dolara po barelu, na najviši nivo u gotovo četiri godine, rekao da ta mjera neće donijeti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi.

Otpuštanje barela

Objava dolazi dan nakon što je američko Ministarstvo energetike reklo da će SAD pustiti 172 miliona barela nafte iz strateških naftnih rezervi u nastojanju da obuzda vrtoglavo rastuće cijene nafte zbog rata u Iranu.

To je bio dio šire obaveze Međunarodne agencije za energiju, koju čine 32 zemlje, da pusti 400 miliona barela nafte.

Dozvola od četvrtka, koja omogućuje isporuku i prodaju ruske sirove nafte i naftnih derivata utovarenih na brodove od 12. marta, ostaće važeća do ponoći po vašingtonskom vremenu 11. aprila, prema tekstu dozvole objavljenom na veb stranici Ministarstva finansija.

Dozvola za Indiju

Američko Ministarstvo finansija prethodno je 5. marta izdalo 30-dnevno odricanje posebno za Indiju, dopuštajući Nju Delhiju da kupuje rusku naftu zadržanu na moru.

Američki i izraelski napadi na Iran i naknadni odgovor Teherana proširili su regionalne napetosti i paralizovali brodski promet kroz Ormuški moreuz što je poremetilo vitalne tokove nafte i plina na Bliskom istoku i povećao cijene energenata.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde najavio je blokadu isporuke nafte iz Zaliva dok američki i izraelski napadi ne prestanu.

Nafta

Rusija

Amerika

