Jokić novom monstruoznom partijom srušio San Antonio!

Košarkaši Denver Nagetsa (Denver Nuggets) ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju protiv San Antonio Sparsa (San Antonio Spurs) rezultatom 136:131 i tako uspješno završili mini seriju od dva uzastopna gostovanja. Nakon što su samo dan ranije ubjedljivo savladali Hjuston Roketse (Houston Rockets) sa čak 36 poena razlike, Nagetsi su uspjeli da prežive još jedan težak izazov i stignu do važnog trijumfa.

Ekipa iz Kolorada ovim rezultatom izjednačila je sezonsku seriju sa Sparsima na 1:1, dok su do kraja međusobnih duela ostale još dvije utakmice. Iako su tokom većeg dijela susreta bili u zaostatku, Nagetsi su u posljednjoj dionici pokazali karakter i kvalitet koji ih godinama drže u vrhu NBA lige.

Jedna od slabosti Denvera ove sezone bili su problemi u neizvjesnim završnicama, ali ovoga puta scenario je bio potpuno drugačiji. Na nešto više od šest minuta do kraja domaćin je vodio 119:114 i činilo se da ima kontrolu nad utakmicom.

Međutim, uslijedila je furiozna serija gostiju od 14:0, kojom je Denver preokrenuo tok meča i preuzeo vođstvo koje nije ispuštao do samog kraja. Posebno impresivna bila je posljednja četvrtina koju su Nagetsi dobili sa čak 42:25, čime su praktično slomili otpor protivnika.

Bez svoje prve zvijezde i jednog od najboljih defanzivaca lige, Viktora Vembanjame (Victor Wembanyama), Sparsi nisu imali adekvatno rješenje za Nikolu Jokića (Nikola Jokić). Srpski centar je još jednom demonstrirao zašto važi za jednog od najboljih košarkaša na svijetu.

Jokić je meč završio sa 31 poenom, 20 skokova i 12 asistencija, uz tri ukradene lopte i dvije blokade. Iz igre je šutirao 9/17, dok je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv – 11/11.

Ovo je bio deseti meč u karijeri srpskog asa sa najmanje 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija. Poređenja radi, svi ostali igrači u NBA ligi zajedno imaju samo šest takvih partija u posljednjih 50 godina, što dodatno pokazuje koliko su Jokićeve brojke istorijske.

Veliku ulogu u pobjedi imao je i Džamal Marej (Jamal Murray), koji je uprkos problemu sa povredom zgloba odigrao jednu od najboljih partija sezone. Kanadski bek završio je susret sa 39 poena i sedam asistencija, uz šut iz igre 11/21 i savršenih 15/15 sa linije penala.

Ipak, ono najvažnije Marej je uradio u završnici. U posljednjoj četvrtini ubacio je 16 poena za svega devet minuta, preuzevši potpunu kontrolu nad napadom Denvera i riješivši pitanje pobjednika.

Upravo ovakve partije tandema Jokić–Marej razlog su zbog kojeg mnogi vjeruju da Denver može ponovo ozbiljno da napadne šampionsku titulu. Uz samo petnaest utakmica do početka plej-ofa, Nagetsi očigledno podižu formu u pravom trenutku.

(Telegraf)