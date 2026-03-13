Muškarac optužen zbog snimanja napada u Dubaiju, prijeti mu zatvor ili kazna od 47.000 evra

Muškarac iz Velike Britanije nalazi se među 20 osoba koje su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima optužene prema zakonima o sajber-kriminalu zbog snimanja i objavljivanja materijala povezanog sa iranskim napadima na tu zemlju.

Kako navodi Gardijan (The Guardian), riječ je o turisti koji je boravio u Dubaiju (Dubai), a optužen je na osnovu zakona koji zabranjuje dijeljenje sadržaja koji bi mogao ugroziti javnu bezbjednost.

Slučaj je u javnost iznijela organizacija „Ditejnd in Dubai“ (Detained in Dubai), koja pruža pravnu pomoć pojedincima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iako ograničenja snimanja napada tokom sukoba nisu neuobičajena u svijetu, ovaj slučaj privukao je pažnju zbog reputacije Ujedinjenih Arapskih Emirata kao mjesta koje privlači influensere čiji život zavisi od stalnog snimanja i objavljivanja sadržaja. Uprkos zakonskim ograničenjima, snimci nedavnih iranskih napada široko su se proširili društvenim mrežama.

Rada Sterling (Radha Stirling), direktorka organizacije „Ditejnd in Dubai“, izjavila je da je neimenovani muškarac iz Londona (London) optužen zajedno sa još 20 osoba nakon što je policija na njegovom telefonu pronašla video-snimak iranskog raketnog napada u Dubaiju, iako je, kako se navodi, snimak odmah obrisao kada mu je to naređeno.

Prema zvaničnom sažetku slučaja, optuženi su navodno koristili informacionu mrežu ili IT alat za emitovanje, objavljivanje, ponovno objavljivanje ili širenje lažnih vijesti, glasina ili provokativne propagande koja može uticati na javno mnjenje ili narušiti javnu bezbjednost.

„Optužbe zvuče izuzetno nejasno, ali na papiru djeluju ozbiljno. U stvarnosti, navodno djelo moglo bi biti nešto jednostavno poput dijeljenja ili komentarisanja videa koji je već u opticaju na internetu“, izjavila je Sterling.

Prema zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata o sajber-kriminalu, osoba koja prvobitno objavi sadržaj može biti optužena, ali isto tako i svako ko ga preoblikuje, ponovo objavi ili komentariše.

Jedan video-snimak može vrlo brzo dovesti do toga da desetine ljudi budu krivično prijavljene. Kazne u takvim slučajevima mogu biti do dvije godine zatvora, novčana kazna od oko 4.600 do 47.000 evra ili oboje.

Strani državljani, osim toga, mogu biti i protjerani iz zemlje nakon presude.

