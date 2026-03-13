Logo
Large banner

Muškarac optužen zbog snimanja napada u Dubaiju, prijeti mu zatvor ili kazna od 47.000 evra

Izvor:

Kliks

13.03.2026

07:01

Komentari:

0
Мушкарац оптужен због снимања напада у Дубаију, пријети му затвор или казна од 47.000 евра
Foto: X

Muškarac iz Velike Britanije nalazi se među 20 osoba koje su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima optužene prema zakonima o sajber-kriminalu zbog snimanja i objavljivanja materijala povezanog sa iranskim napadima na tu zemlju.

Kako navodi Gardijan (The Guardian), riječ je o turisti koji je boravio u Dubaiju (Dubai), a optužen je na osnovu zakona koji zabranjuje dijeljenje sadržaja koji bi mogao ugroziti javnu bezbjednost.

Slučaj je u javnost iznijela organizacija „Ditejnd in Dubai“ (Detained in Dubai), koja pruža pravnu pomoć pojedincima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Iako ograničenja snimanja napada tokom sukoba nisu neuobičajena u svijetu, ovaj slučaj privukao je pažnju zbog reputacije Ujedinjenih Arapskih Emirata kao mjesta koje privlači influensere čiji život zavisi od stalnog snimanja i objavljivanja sadržaja. Uprkos zakonskim ograničenjima, snimci nedavnih iranskih napada široko su se proširili društvenim mrežama.

Rada Sterling (Radha Stirling), direktorka organizacije „Ditejnd in Dubai“, izjavila je da je neimenovani muškarac iz Londona (London) optužen zajedno sa još 20 osoba nakon što je policija na njegovom telefonu pronašla video-snimak iranskog raketnog napada u Dubaiju, iako je, kako se navodi, snimak odmah obrisao kada mu je to naređeno.

Prema zvaničnom sažetku slučaja, optuženi su navodno koristili informacionu mrežu ili IT alat za emitovanje, objavljivanje, ponovno objavljivanje ili širenje lažnih vijesti, glasina ili provokativne propagande koja može uticati na javno mnjenje ili narušiti javnu bezbjednost.

„Optužbe zvuče izuzetno nejasno, ali na papiru djeluju ozbiljno. U stvarnosti, navodno djelo moglo bi biti nešto jednostavno poput dijeljenja ili komentarisanja videa koji je već u opticaju na internetu“, izjavila je Sterling.

Prema zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata o sajber-kriminalu, osoba koja prvobitno objavi sadržaj može biti optužena, ali isto tako i svako ko ga preoblikuje, ponovo objavi ili komentariše.

Jedan video-snimak može vrlo brzo dovesti do toga da desetine ljudi budu krivično prijavljene. Kazne u takvim slučajevima mogu biti do dvije godine zatvora, novčana kazna od oko 4.600 do 47.000 evra ili oboje.

Strani državljani, osim toga, mogu biti i protjerani iz zemlje nakon presude.

(Kliks)

Podijeli:

Tagovi :

Dubai

snimanje

vojni udar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јаник Синер

Tenis

Siner u polufinalu Indijan Velsa

8 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

8 h

0
Борис Алексић

Ostali sportovi

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

8 h

0
Европа на удару: Хладни фронт стиже са Атлантика

Svijet

Evropa na udaru: Hladni front stiže sa Atlantika

8 h

0

Više iz rubrike

Срушио се амерички војни авион

Svijet

Srušio se američki vojni avion

8 h

0
Европа на удару: Хладни фронт стиже са Атлантика

Svijet

Evropa na udaru: Hladni front stiže sa Atlantika

8 h

0
Ракетни напад на Тел Авив током обраћања Нетанјахуа

Svijet

Raketni napad na Tel Aviv tokom obraćanja Netanjahua

8 h

0
Доктор, хирург, рукавице

Svijet

Došao u Njemačku zbog zaposlenja, ostao bez bubrega

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

40

Javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije domaćim proizvođačima

07

38

Najtužniji dan u porodici Lazić: Darko sahranjuje brata, bajkeri ga ispraćaju na poseban način

07

30

Kalifornijsko divlje cvijeće preživjelo sušu brzom evolucijom

07

28

Horoskop za petak: Neočekivani obrti za mnoge znakove

07

27

Eksplozije u Dubaiju, crni dim prekrio dio grada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner