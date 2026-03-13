Horoskop za petak: Neočekivani obrti za mnoge znakove

Ovan

Posao : Moguće su manje tenzije u komunikaciji, zato pažljivo birajte riječi. Nije loš dan da završite započete poslove.

Ljubav : Strasti su naglašene, ali izbjegavajte nagle reakcije. Slobodni bi mogli da dobiju poruku od osobe iz prošlosti.

Zdravlje : Energija je dobra, ali pazite na stres.

Bik

Posao : Dan zahtijeva strpljenje. Neko na poslu bi mogao da uspori vaše planove.

Ljubav : U vezama je naglašena potreba za sigurnošću i stabilnošću. Slobodni razmišljaju o osobi koju već poznaju.

Zdravlje : Obratite pažnju na ishranu i odmor.

Blizanci

Posao : Komunikacija je ključna, ali pazite na nesporazume. Dobro je vrijeme za dogovore i kratke sastanke.

Ljubav : Razgovor može riješiti tenzije u vezi. Slobodni bi mogli da upoznaju zanimljivu osobu kroz posao ili druženje.

Zdravlje : Mentalni umor, napravite pauzu.

Rak

Posao : Fokusirajte se na praktične zadatke. Dan nije idealan za velike odluke.

Ljubav : Emocije su pojačane, pa ćete tražiti više pažnje od partnera. Slobodni razmišljaju o prošlim vezama.

Zdravlje : Potrebni su vam mir i odmor.

Lav

Posao : Mogli biste dobiti priliku da pokažete svoje sposobnosti. Međutim, izbjegavajte sukobe sa vlastima.

Ljubav : Vaša atraktivnost je naglašena, pa će mnogi primjetiti vaš šarm. Slobodni bi mogli da dobiju neočekivanu poruku.

Zdravlje : Osjećate se dobro, ali ne pretjerujte sa obavezama.

Djevica

Posao : Dan je dobar za organizovanje i bavljenje detaljima. Neko bi mogao da zatraži vaš savjet.

Ljubav : U vezi je potreban iskren razgovor. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga sa sličnim interesovanjima.

Zdravlje : Obratite pažnju na umor.

Vaga

Posao : Saradnja sa drugima je danas važna. Kompromis će vam pomoći da izbjegnete nesporazume.

Ljubav : Harmonija u vezama dolazi kroz iskren razgovor. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga preko prijatelja.

Zdravlje : Ravnoteža između obaveza i odmora je ključna.

Škorpija

Posao : Intuicija vam pomaže da donosite odluke. Međutim, nemojte reagovati impulsivno.

Ljubav : Strast i emocije su naglašene. Samci mogu osjetiti snažnu privlačnost prema nekome novom.

Zdravlje : Koristilo bi vam više sna.

Strijelac

Posao : Dan donosi nove ideje i planove. Međutim, budite realni sa rokovima.

Ljubav : Želja za slobodom mogla bi da izazove nesporazum sa partnerom. Slobodni žele uzbuđenje i avanturu.

Zdravlje : Dobro raspoloženje.

Jarac

Posao : Fokusirani ste na svoje ciljeve i to će se primjetiti. Neko bi mogao da cijeni vaš trud.

Ljubav : Stabilnost je važna, ali pokušajte da budete otvoreniji sa partnerom. Slobodni razmišljaju o ozbiljnijoj vezi.

Zdravlje : Stabilno, ali pazite na stres.

Vodolija

Posao : Kreativne ideje dolaze do izražaja. Dan je dobar za nove projekte.

Ljubav : Neočekivani razgovor bi mogao da promijeni dinamiku veze. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga zanimljivog.

Zdravlje : Energija je promjenljiva.

Riba

Posao : Intuicija vam pomaže da donosite odluke. Međutim, izbjegavajte odugovlačenje.

Ljubav : Emocije su jake, pa je iskrena komunikacija važna. Samci bi mogli dobiti poruku od nekoga koga već poznaju.

Zdravlje : Potreban vam je odmor i više sna.

