Petak 13. kakav se ne pamti 45 godina: Ova 4 znaka biće na najvećem udaru

Zloglasni petak 13. poklapa se s retrogradnim Merkurom u osjetljivom znaku Riba, a takvo nebesko poravnanje nije se dogodilo punih 45 godina, još od 1981.godine.

Merkur, planeta zadužena za komunikaciju i tehnologiju, u svom retrogradnom hodu donosi zbrku i nesporazume, dok njegov položaj u Ribama pojačava emocionalnu osjetljivost, uznemirenost i može na površinu izbaciti neriješene probleme iz prošlosti.

Zašto astrolozi savjetuju oprez tog dana

Da stvar bude komplikovanija, istog dana Mars, planeta akcije, spaja se sa sudbinskim Sjevernim Mjesečevim čvorom. U Ribama se nalazi i strogi Saturn, planeta karme, što stvara osjećaj preopterećenosti i prijeti nepredvidivim sukobima. Astrolozi stoga savjetuju svima da toga dana izbjegavaju potpisivanje važnih ugovora, kupovinu skupe tehnologije i donošenje impulsivnih odluka. Njihova je poruka da odložite sve što se može odložiti.

Četiri horoskopska znaka u epicentru kosmičke oluje

Iako će svi osjetiti težinu ovog kosmičkog spleta okolnosti, astrolozi ističu da će se četiri horoskopska znaka naći u samom epicentru oluje. Vladajuće planete i astrološke kuće ovih znakova biće direktno pogođene rijetkim i intenzivnim tranzitima, zbog čega ih očekuju posebni izazovi.

1. Ribe u centru haosa

Kao domaćini retrogradnog Merkura, kon‌junkcije Marsa i Sjevernog čvora te Saturna, Ribe će se naći u centru haosa. Za njih će ovaj dan biti obilježen snažnom emocionalnom nestabilnošću i gustom "mentalnom maglom".

Teško će razlikovati intuiciju od tjeskobe, a unutrašnji glas biće glasan, ali zbunjujuć. Budući da će svaki spoljašnji nadražaj doživljavati izuzetno intenzivno, mogli bi da se osjećaju preplavljeno i povuku u sebe.

Najvažniji savjet za Ribe jeste da 13. marta ne donose nikakve važne životne odluke, ne potpisuju ugovore i ne daju obećanja. Trebalo bi da se fokusiraju na aktivnosti koje ih prizemljuju, poput meditacije ili boravka u prirodi, kako bi lakše prebrodili ovaj turbulentan dan.

2. Komunikacijski šum za Blizance

Blizancima vlada Merkur, pa su oni uvijek osjetljivi na njegove retrogradne cikluse, ali ovaj petak 13. pojačaće taj uticaj do maksimuma. Njihov svijet komunikacije, informacija i društvenih veza biće potpuno isprepleten. Mogu očekivati nagle promjene planova, neočekivane vijesti vezane za karijeru ili prijatelje te uopšten osjećaj da ništa ne ide kako su zamislili.

Komunikacija će biti posebno otežana, što lako može dovesti do velikih nesporazuma u poslovnom okruženju, ali i s bliskim osobama. Savjetuje im se da važne razgovore odlože za period nakon 20. marta te da budu izuzetno strpljivi, kako s riječima tako i s tehnologijom.

3. D‌jevice se bore s gubitkom kontrole

Kao suprotan znak Ribama, D‌jevica će osjetiti direktan pritisak energija s druge strane Zodijaka. Njihova urođena potreba za redom, analizom i preciznošću biće u potpunom sukobu s haotičnom i iracionalnom energijom koja će prevladavati.

Ovaj dan može im donijeti neprijatan osjećaj gubitka kontrole, a mogli bi da se suoče i s neobjašnjivim umorom ili stresom vezanim za finansije.

Astrolozi im savjetuju da se tog dana jednostavno prepuste i "ne rade ništa". Pokušaj analiziranja situacija koje su van njihove kontrole samo će produbiti frustraciju. Najbolje je da se posvete brizi o sebi i odmore.

4. Strijelčevi na testu strpljenja

Iako Strijelčeve zbog vladavine Jupitera često prati glas srećnika Zodijaka, ovaj će datum testirati njihove granice. Njihova vječna želja za slobodom, širenjem i optimizmom sudariće se s restriktivnom i zbunjujućom energijom dana.

Biće skloni impulsivnim rizicima koji bi im mogli da im se obiju o glavu, bilo da je riječ o nepromišljenim izjavama, putovanjima ili ulaganjima.

Ipak, za razliku od drugih znakova na udaru, Strijelčevi bi mogli da pronađu skrivenu priliku usred haosa ako ostanu fleksibilni i ne budu tvrdoglavo gurali svoje planove. Ključ uspjeha leži u prilagođavanju i prepoznavanju kada treba stati, a kada iskoristiti neočekivani preokret u svoju korist.

