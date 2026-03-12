Logo
Znate li po kome je nastala riječ „bojkot"? Priča ide ovako...

12.03.2026

11:24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...
Foto: Leslie Ward/Vanity Fair magazine

Riječ „bojkot“ dobila je svoje značenje kroz događaj iz 1880. godine koji se odigrao u Irskoj, a sve je počelo sa Čarlsom Bojkotom (Charles Boycott), engleskim zemljoposjednikom koji je upravljao velikim imanjem u okrugu Mejo (Mayo).

Bojkot je bio poznat po svojoj tvrdoglavosti i odbijanju da smanji najam za irske seljake koji su se našli u teškoj situaciji zbog loših žetvi i siromaštva. Zbog njegovog nepopustljivog stava, seljaci i radnici na njegovim imanjima odlučili su da preduzmu radikalnu akciju.

Njegova nemogućnost da izdrži pritisak postala je ključna tačka za širu društvenu promjenu u Irskoj. Umjesto fizičkog nasilja ili direktnih sukoba, zajednica je odlučila da djeluje na ekonomski način.

Počeo je bojkot Bojkota

Počeli su bojkotovati Bojkota i sve što je bilo povezano s njim. To je uključivalo odbijanje rada na njegovim imanjima, a trgovci su prestali trgovati s njim i njegovim posjedima. Zajedno su stvarali pritisak na Bojkota, ali i na njegove poslovne interese.

Zanimljivo je da su i drugi irski zemljoposjednici shvatili snagu ovog društvenog bojkota i počeli primjenjivati istu taktiku.

Ovaj incident izazvao je širok odjek u britanskoj i irskoj javnosti, a tehnika ekonomske izolacije počela je dobijati sve veći značaj.

Kroz ovu akciju seljaci su osigurali da Bojkot doživi ne samo ekonomske gubitke nego da postane i simbol borbe protiv društvene nepravde. Iako Bojkot nikada nije popustio, ova akcija je ubrzo postala poznata i izvan Irske.

Važan i globalan fenomen

Riječ „bojkot“ brzo je usvojena u političkom i društvenom kontekstu širom svijeta. Kroz istoriju, bojkotovanje je postalo snažan alat za političke pokrete, od borbe protiv rasne segregacije u Sjedinjenim Američkim Državama do podrške ljudskim pravima tokom aparthejda u Južnoj Africi.

Bojkot se koristi i danas kao metoda pritiska protiv korporacija, vlada i pojedinaca koji donose nepravedne odluke ili se ponašaju na štetu širih društvenih grupa.

Ovaj oblik protesta, koji je započeo kao lokalna inicijativa u irskom društvu, vremenom je postao važan globalni fenomen. Njegova snaga leži u tome što omogućava običnim ljudima da se suprotstave moćnim strukturama bez nasilja, koristeći ekonomske metode i društvenu solidarnost.

