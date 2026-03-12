Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubicu da joj usmrti supruga

Županijsko državno tužilaštvo u hrvatskom gradu Karlovac ispitalo je 50-godišnju ženu zbog osnovane sumnje da je poticala na teško ubistvo svog supruga.

Nakon ispitivanja, određen joj je jednomjesečni pritvor.

"Postoji osnovana sumnja da je 50-godišnja osumnjičena da je u periodu od februara do 6. marta 2026. godine, na području Ličko-senjske županije, od osobe koju je poznavala tražila da izvrši krivično d‌jelo ubistva na štetu 55-godišnjeg hrvatskog državljanina, što je odbijeno. Takođe, postoji osnovana sumnja da je 51-godišnji hrvatski državljanin od iste osobe zatražio da izvrši ubistvo na štetu 39-godišnjeg hrvatskog državljanina", stoji u zvaničnom saopštenju.

U saopštenju se navodi i da postoji sumnja da su osumnjičena žena i 51-godišnji muškarac tražili od iste osobe da izvrši krivično d‌jelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom na štetu 39-godišnjeg i 42-godišnjeg hrvatskog državljanina, što je također odbijeno.

"S obzirom na težinu d‌jela i mogući uticaj na svjedoke, Županijski sud u Karlovcu je prihvatio prijedlog DORH-a i odredio istražni zatvor za sve osumnjičenike, kako bi se spriječilo ponavljanje kaznenog d‌jela", navodi se.