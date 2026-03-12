Misteriozan slučaj u SAD-u: Bivši general povezan s istraživanjem NLO-a nestao bez traga

Visokopozicionirani penzionisani general-major američkog ratnog vazduhoplovstva (USAF) koji je nekada komandovao bazom dugo povezivanom sa pričama o NLO-ima nestao je prije gotovo dvije sedmice. Vlasti u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko (New Mexico) apeluju na javnost da pomogne u njegovom pronalasku.

Penzionisani general-major Vilijam Nil Makkasland (William Neil McCasland, 68) napustio je svoj dom u Albukerkiju (Albuquerque) pješice 27. februara oko 11 časova ujutro i od tada nije stupio u kontakt sa porodicom niti prijateljima, saopštio je Ured šerifa okruga Bernalilo (Bernalillo). Njegov mobilni telefon ostao je kod kuće.

Ured šerifa je ubrzo izdao „silver alert“ (Silver Alert – upozorenje za nestale osobe), a situaciju dodatno otežava nespecifikovani medicinski problem zbog kojeg je potraga hitna. Makkasland je opisan kao strastveni ljubitelj prirode koji često planinari, trči i vozi bicikl u obližnjim planinama Sandija (Sandia).

Uključeni FBI i vojska

Zbog njegove bogate karijere i osjetljivih pozicija koje je obavljao u prošlosti, u potragu se uključilo više agencija.

Do sada je kontaktirano više od 600 vlasnika kuća u njegovom naselju. Ured šerifa blisko sarađuje sa Terenskim uredom Federalnog istražnog biroa (FBI) u Albukerkiju, koji je potvrdio svoju uključenost, kao i sa Zračnom bazom Kirtland (Kirtland Air Force Base). Na terenu su desetine tragača, psi tragači, dronovi i helikopteri.

Iako policija trenutno nema dokaza da je počinjeno krivično djelo, naglašavaju da se razmatraju „svi mogući scenariji“.

Makkasland je inženjer astronautike sa diplomama prestižnih univerziteta, uključujući Masačusetski institut za tehnologiju (MIT – Massachusetts Institute of Technology) i Harvard (Harvard University). Tokom karijere bio je glavni inženjer na programu američkog Globalnog pozicionog sistema (GPS) i direktor specijalnih programa u Pentagonu (Pentagon).

Posebnu pažnju javnosti privlači činjenica da je komandovao Istraživačkom laboratorijom Zračnih snaga (Air Force Research Laboratory) u bazi Rajt-Paterson (Wright-Patterson Air Force Base), lokaciji koja se u popularnoj kulturi i teorijama zavjere često povezuje sa navodnim skladištenjem vanzemaljskih ostataka iz čuvenog incidenta u Rozvelu (Roswell).

Nakon penzionisanja, Makkasland je sarađivao sa kompanijom „To the Stars“ (To The Stars), čiji je suosnivač muzičar Tom Delong (Tom DeLonge) iz benda Blink-182 (Blink-182), a koja se bavi proučavanjem neidentifikovanih vazdušnih fenomena (UAP – Unidentified Aerial Phenomena), odnosno NLO-a. Njegov nestanak uslijedio je samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavio da će od Pentagona (Pentagon) zatražiti objavljivanje vladinih dokumenata o vanzemaljskom životu.

Supruga odbacuje teorije zavjere

Njegova supruga, Suzan Makkasland Vilkerson (Susan McCasland Wilkerson), oglasila se na društvenim mrežama kako bi prekinula nagađanja u vezi sa njegovim nestankom i navodnim „tajnim podacima“. Odbacila je i mogućnost demencije, ističući da njen suprug nije bio zbunjen ni dezorijentisan.

„Istina je da je Nil imao kratku povezanost sa NLO zajednicom, ali to nije razlog da ga neko otme. Nil nema nikakvo posebno znanje o vanzemaljskim tijelima ili ostacima iz Rozvela“, napisala je Vilkerson.

Dodala je da je njen suprug u penziji već 13 godina i da je malo vjerovatno da bi ga neko oteo zbog, kako je navela, „vrlo zastarjelih tajni“. Na kraju je pokušala da unese i malo humora u tešku situaciju:

„Možda je najbolja hipoteza da su ga vanzemaljci teleportovali na matični brod. Ipak, niko nije prijavio takav brod iznad planina Sandija (Sandia)“, napisala je Vilkerson, zahvalivši se zajednici na velikoj podršci u potrazi.

