Poruka iz Hormuškog moreuza koja ledi krv u žilama; Vijori se ruska zastava?

Izvor:

Indeks

12.03.2026

11:44

Komentari:

0
Порука из Хормушког мореуза која леди крв у жилама; Вијори се руска застава?
Foto: Tanjug/AP/Sepahnews

Iranske oružane snage objavile video ratnih brodova i ponovile da u potpunosti kontrolišu strateški Hormuški moreuz i da neće dopustiti prolazak Sjedinjenim Američkim Državama ni državama koje su učestvovale u napadima na Iran.

Revolucionarna garda objavila video

Iran je ranije objavio da zatvara moreuz, jedan od najvažnijih pomorskih puteva za globalni transport energenata, za plovila koja pripadaju zemljama povezanim s američkim i izraelskim napadima.

Хормушки мореуз

Svijet

Iran dozvolio tankerima ove zemlje da prolaze kroz Hormuški moreuz

"Nema nikakve sumnje da je Hormuški moreuz pod mudrim upravljanjem hrabrih pomorskih snaga Revolucionarne garde. Američki agresori i njihovi partneri nemaju pravo prolaza ovuda", saopštila je Centralna komanda Katam al-Anbija, jedinica zadužena za nadzor vojnih operacija.

Na objavljenom videu, koji se tumači kao direktan odgovor američkom predsjedniku, se na najmanje jednom brodu vijori i ruska zastava.

Nije jasno kada je video snimljen niti je njegova autentičnost nezavisno potvrđena.

Tramp o moreuzu

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp je, komentarišući situaciju u Hormuškom moreuzu rekao da su američke snage uništile sve iranske brodove."Imaju još nešto projektila, ali ne mnogo", rekao je Tramp, koji je tom prilikom izjavio i da su Sjedinjene Američke Države "pobijedile" u ratu s Iranom, ali da će nastaviti vojne operacije dok posao ne bude u potpunosti završen.

Osim toga naveo je da su SAD "onesposobile" 58 iranskih ratnih brodova.

Američki predsjednik takođe je tvrdio da je operacija već postigla veliki uspjeh, ali je upozorio da ne želi prerano da proglasi pobjedu.

U međuvremenu, napadi na tankere u Persijskom zalivu se nastavljaju.

Napadnuto više od 10 brodova

Britanska organizacija UK Maritime Trade Operations (UKMTO) objavila je juče da je od početka rata 28. februara do juče napadnuto ukupno 13 brodova u Persijskom zalivu, Hormuškog moreuzu i Omanskom zalivu.

Takođe, tokom noći napadnuta su još dva broda kod iračke obale, u blizini luke Um Kasr kod Basre.

U tom napadu poginula je jedna osoba, a 38 ih je povrijeđeno, rekao je zvaničnik iračke državne kompanije za upravljanje lukama.

UKMTO je objavio i novu informaciju o incidentu sjeverno od Jebel Alija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Naime, komandant broda prijavio je da je kontejnerski brod pogođen za sada nepoznatim projektilom, koji je izazvao manji požar na brodu.

Iz UKMTO-a navode da je potpuna procjena štete otežana zbog mraka, prenosi Indeks.

