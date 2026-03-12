Logo
Medvedev: Kriza će završiti prije ili kasnije

SRNA

12.03.2026

Дмитриј Медведев
Foto: Youtube/ Global News

Ukrajinska kriza će se završiti prije ili kasnije, kao i svi sukobi u istoriji, a ni transukrajinsko ludilo kolektivnog Zapada ne može trajati vječno, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Ukrajinska kriza, aktivno podržana naporima grupe rusofobno nastrojenih zemalja koje žestoko žele poraz Rusije, završiće se prije ili kasnije. Kao što su se završili svi sukobi u istoriji čovječanstva", napisao je Medvedev u članku pod naslovom "Nove tehnologije: stepenice u raj ili put u pakao" za časopis "Ekspert".

On je dodao da zemlje "zlatne milijarde" zarađuju basnoslovne pare i rješavaju svoje "sebične političke zadatke" tokom ukrajinskog sukoba, koji je izazvao Zapad.

Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Rusija ima pravo da izvede nuklearni udar na Francusku i Britaniju ako Kijevu daju nuklearnu bombu

"Ukrajinska kriza dovela je do situacije u kojoj tehnološke prijetnje globalnih razmjera, poput vještačke inteligencije, biotehnologije, bespilotnih sistema, aditivnih tehnologija, istraživanja svemira i mnogih drugih, ostaju bez adekvatnog odgovora", napomenuo je Medvedev.

Osim toga, ogromne količine resursa se troše, dok su postojeći mehanizmi za reagovanje na takve izazove neefikasni, previše birokratski i ne uzimaju u obzir interese ogromne većine stanovništva planete.

Medvedev je istakao da će prije ili kasnije "sporazumi ipak morati biti postignuti", jer je postojanje cijelog čovječanstva u pitanju, a globalna situacija postaje "sve nestabilnija i sumornija".

Dmitrij Medvedev

Rusija

Ukrajina

