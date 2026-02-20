Logo
Medvedev: Imamo oružje koje nema niko, to su i neprijatelji shvatili

Izvor:

RT Balkan

20.02.2026

07:18

Komentari:

0
Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили
Foto: Tanjug/AP

Rusija će ostvariti pobjedu, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije i predsjednik stranke Jedinstvena Rusija.

Medvedev je istakao da je najvrijedniji kapital svake političke snage, uključujući i Jedinstvenu Rusiju, povjerenje naroda.

"Naš zadatak danas je da zaslužimo i opravdamo to povjerenje, a onda sam uvjeren da ćemo postići najviše rezultate, kako u našem radu, tako i u oblasti koja je danas najvažnija za našu zemlju. Ostvarićemo pobjedu", rekao je Medvedev na forumu stranke "Rezultati postoje!" u Jekaterinburgu.

Rusija je danas samostalna u nizu tehnoloških oblasti, dodao je Medvedev.

"Stvorili smo jedinstveno oružje za vojsku. Ono je dobro poznato, i nijedna druga vojska na svijetu nema takvo oružje, ili barem mnogi nemaju. Najvažnije je da su naši neprijatelji to shvatili", rekao je Medvedev na forumu.

Prema njegovim riječima, Rusija je počela sa malim količinama, ali je postigla veoma dobre rezultate i brzo prešla na serijsku proizvodnju.

Снијег

Svijet

Snijeg paralisao Austriju: Otkazani brojni letovi, putevi zatvoreni

"Za veoma kratko vrijeme prešli smo put koji mnoge zemlje, pritom razvijene zemlje, još uvijek ne mogu da pređu. Jasno je da cijeli svijet trenutno pomaže našem neprijatelju, ali mi to radimo sami", podsjetio je Medvedev.

Ruski inženjeri, dizajneri i radnici su zaista svakodnevno radili na rješavanju izuzetno složenih problema, nastavio je Medvedev, a Specijalna vojna operacija je potpuno preokrenula predstavu o bespilotnoj avijaciji – kako iz vojne, tako i iz civilne perspektive,prenosi RT Balkan.

"Elektronika se ne koristi samo u civilnim proizvodima. Neću nastavljati, znate na šta mislim. Ovo je naš štit, zato je ovo strateški pravac za budućnost", zaključio je.

Dmitrij Medvedev

rusko oružje

Ruska vojna operacija 2026

