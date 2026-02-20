Logo
Tramp naložio objavljivanje dosijea o NLO

Izvor:

Agencije

20.02.2026

06:59

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je naložio Pentagonu i drugim nadležnim agencijama da započnu proces identifikacije i objavljivanja vladinih dokumenata o vanzemaljskom životu i neidentifikovanim letećim objektima (NLO).

Naredba Pentagonu i agencijama

- Na osnovu ogromnog interesovanja koje je pokazano, naložiću ministru odbrane Pitu Hegsetu i drugim relevantnim odjeljenjima i agencijama da započnu proces identifikacije i objavljivanja vladinih dosijea vezanih za vanzemaljski život, neidentifikovane vazdušne fenomene (UAP) i neidentifikovane leteće objekte (NLO), kao i sve ostale informacije povezane sa ovim veoma složenim, ali izuzetno zanimljivim i važnim pitanjima - napisao je Tramp na mreži „Truth Social“, prenio je NBC.

Страхиња Ераковић

Fudbal

Zvezda pobijedila Lil i „otvorila vrata“ osmine finala Lige Evrope!

Povod - Obamine izjave

Njegova objava uslijedila je nakon intervjua bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame u podkastu koji vodi Brajan Tajler Koen.

Obama je rekao da vanzemaljci postoje, ali je kasnije pojasnio da smatra kako „postoje dobre šanse da postoji život“ u svemiru, dodajući da tokom svog mandata nije vidio dokaze o postojanju vanzemaljaca.

Na pitanje novinara o tim izjavama, Tramp je poručio da je Obama odao povjerljive informacije i ocijenio da „to ne bi trebalo da radi“.

Šta kažu podaci Pentagona

Nakon saslušanja 2024. godine, Pentagon je saopštio da je primio stotine izvještaja o neidentifikovanim vazdušnim fenomenima, uključujući 21 slučaj koji zahtijeva dalju analizu zbog anomalnih karakteristika ili ponašanja, ali da nisu pronađeni dokazi o vanzemaljskoj aktivnosti.

владо глигорић

Gradovi i opštine

Gligorić ponovo predsjednik OO SNSD Čelinac

Reakcije političara

Reagujući na Trampovu direktivu, ministar odbrane Pit Hegset objavio je snimak ekrana Trampove poruke uz emotikone vanzemaljca i pozdrava.

Na objavu su reagovali i pojedini zakonodavci. Senator Džon Feterman, aludirajući na seriju „Dosije Iks“, rekao je za „Foks njuz“ da bi objavljivanje „svih Dosijea Iks“ moglo da bude dvostranačko pitanje.

Poslanica Ana Paulina Luna zahvalila je Trampu i najavila moguća saslušanja o toj temi.

Donald Tramp

NLO

Komentari (0)
