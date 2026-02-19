Logo
Bivši princ Endru pušten iz pritvora

Agencije

Agencije

19.02.2026

20:48

Принц Ендру
Foto: Tanjug/Jordan Pettitt/Pool Photo via AP

Bivši princ Endru pušten je iz pritvora nakon 12 sati koje je proveo u policijskoj stanici u Norfolku, prenosi britanski list "Gardijan".

Fotograf "Rojtersa" je zabilježio trenutak kada je vozilo sa dva muškarca došlo po Endrua.

On je ušao u automobil i sjeo na zadnje sjedišta. Nakon toga se vozilo udaljilo u nepoznatom pravcu.

On je uhapšen rano jutros u sklopu istrage o osuđenom se**ualnom pedofilu Džefrija Epstina. Ime bivšeg princa se spominje dosta puta, a američko Ministarstvo pravde je objavilo i fotografije na kojima se on vidi sa nepoznatom djevojka koja leži na podu, a kontekst događaja sa tih slika nije poznat.

