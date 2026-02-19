Detalji pada "osramoćenog princa": Endru uhapšen na svoj rođendan

Dok je čitava Britanija očekivala vijesti o proslavi njegovog 66. rođendana, jutrošnja policijska „sajla“ na imanju Sandringham pretvorila je život bivšeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora u najgoru noćnu moru.

Prvi put nakon 400 godina, član uže kraljevske porodice završio je u ćeliji.

Britanija u šoku

Britanija je danas, 19. februara, u šoku. U akciji koja je podsjećala na hapšenja šefova narko-kartela, policija je u osam sati upala na imanje Wood Farm i privela brata kralja Čarlsa. Iako je godinama vješto izbjegavao lisice, Endrua ovaj put nisu koštali samo seksualni skandali, već optužba za izdaju državnih interesa.

Operacija "Sandringham": Rođendanski poklon u lisicama

Tišinu elitnog imanja u Norfolku prekinula je kolona od šest neoznačenih automobila. Osam policajaca u civilu, opremljenih službenim laptopima, ušlo je u rezidenciju na Endruov 66. rođendan. Prema tvrdnjama svjedoka, akcija je bila brza i hirurški precizna.

Svijet Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja bivšeg princa Endrua

Bivši princ, koji je prošle godine ostao bez svih titula i postao obični građanin, sada se nalazi u policijskoj stanici. Kako prenose britanski mediji, on dijeli sudbinu svakog drugog osumnjičenika: boravi u ćeliji sa samo krevetom i toaletom, bez ikakvog posebnog tretmana ili kraljevskog protokola.

Dosije Helmand: Prodaja tajni za pet minuta?

Ključni dokaz koji je srušio Endrua krije se u tri miliona stranica novootkrivenih „Epstin dosijea“. Optužba za „zloupotrebu javne funkcije“ (misconduct in public office) temelji se na zastrašujućim podacima:

Vojne tajne: Na sam Badnji dan 2010. godine, Endru je Džefriju Epstinu navodno proslijedio povjerljivi dokument o rekonstrukciji Helmand provincije u Afganistanu.

#NationAt5 | Ex-UK Prince Andrew Windsor arrested on his 66th birthday over links to Jeffrey #Epstein



Police raided his Sandringham estate, citing "misconduct in public office". @sanjaysuri88 @poonam_burde with more details pic.twitter.com/XVZnnQR0fb — News18 (@CNNnews18) February 19, 2026

Ekspresno prosljeđivanje: Dokumenti pokazuju da je Endru strogo povjerljive izvještaje o posjetama Singapuru i Hong Kongu slao Epstinu samo pet minuta nakon što bi ih dobio od svojih savjetnika.

Trgovinski izaslanik ili doušnik: Istražitelji sumnjaju da je Endru koristio svoju funkciju britanskog trgovinskog izaslanika kako bi pedofilu i finansijeru davao informacije koje su mogle utjecati na globalne investicije.

Zatvorska kazna: Za ovo krivično d‌jelo u Velikoj Britaniji predviđena je maksimalna kazna doživotnog zatvora.

Istorijski presedan: Od kralja Čarlsa I do Endrua

Posljednji put kada je visoki član kraljevske porodice bio uhapšen to se dogodilo davne 1647. godine, kada je uhapšen kralj Čarls I tokom građanskog rata. Od tada do danas, monarhija je bila nedodirljiva – sve do jutros.

Dok se njegova sestra, princeza Ana, ranije suočavala sa kaznama zbog svojih pasa, Endru je prvi koji je iskusio „škripanje“ zatvorskih vrata.

Brat protiv brata: Palata pere ruke

Kralj Čarls III i princ Vilijam nisu gubili vrijeme. Bakingemska palata je izdala saopštenje u kojem navode da su „duboko zabrinuti“ i da „stoje na raspolaganju policiji“. Jasna je to poruka da je Endru prepušten sam sebi. Premijer Kir Starmer bio je još oštriji:

„U našem sistemu niko nije iznad zakona. Taj princip se mora primjenjivati na sve, bez izuzetka.“

Šta dalje čeka Endrua?

Policija ima zakonsko pravo da ga zadrži do 96 sati uz odobrenje suda.

Istražitelji trenutno češljaju njegove laptope i foldere iznesene sa imanja u Berkshireu i Norfolku.