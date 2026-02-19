Otvoren objekat za verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja

U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske u Banjaluci danas je otvoren objekat za deaktivaciju i verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja.

Presijecanjem vrpce objekat su zvanično otvorili načelnik Kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Saša Jojić i šef Odjela za sigurnosnu saradnju Misije OEBS u BiH Mateuš Lempkovski.

U okviru projekta SALV Misije OEBS u BiH saniran je i adaptiran ovaj objekat i isporučena oprema u ukupnoj vrijednosti 147.000 evra.