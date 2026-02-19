Stevanović najavio veće plate, ali i otkaze u Željeznicama

Plate radnicima Željeznica Republike Srpske je potrebno povećati i odmah smo prihvatili da se na najnižu cijenu rada obračunavaju noćni rad, praznični rad i dežurstva, kazao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Dodao je da se u narednim mjesecima može očekivati otpuštanje zaposlenih koji ne daju nikakav učinak.

Ističe da je održao sastanak sa predstavnicima sindikata Željeznica RS te da je izneseno nekoliko problema i zahtjeva koji su uglavnom opravdani.

"To je sve uredno i korektno. Imao sam potrebu da ih zamolim da ne govore svaki put o obustavi rada, jer korisnici njihovih usluga to prate i odmah traže alternativne prevoze, pa bismo mogli izgubiti i ono malo klijenata ", rekao je Stevanović.

Plate veće nego prihodi

Podsjeća da kada su u pitanju prihodi, mjesečni prihod Željeznica je oko tri miliona KM, a potrebe samo za bruto lične dohotke iznose četiri miliona i 100.000 KM.

"Hoću da kažem da samo za lične dohotke nedostaje nešto više od milion KM na mjesečnom nivou. Troškovi električne energije su oko 300.000 KM, tu je i potreba za održavanjem infrastrukture, tako da, bez obzira na to što su zahtjevi opravdani, nismo mogli razgovarati o povećanju plata", kaže Stevanović, prenosi RTRS.

Dodaje da uslovi jesu sazreli, ali da je potrebno tražiti sistemsko rješenje.

"Za Željeznice rješenje nije da dobiju grant sredstva od Vlade Srpske. Stariji građani pamte kada je postojao porez za Željeznice od dva odsto, i sada moramo tražiti rješenje tog tipa. Uglavnom, Vlada, zajedno sa Vladom Federacije i Željeznicama Srpske i Federacije, mora pronaći model kojim bi se obezbijedila kontinuirana sredstva koja bi omogućila povećanje plata", poručio je Stevanović.

Dodaje da ih je zamolio i da pomognu sadašnjem menadžmentu da se napravi korektna sistematizacija.

"Dolaze na posao i ne rade ništa"

"Ima ljudi koji dolaze na posao i ne rade ništa, samo se prijave i odu svojim privatnim poslom. Kada im nešto kažete, odgovaraju da im je plata mala. Moramo sveobuhvatno pristupiti problemu i izaći sa konkretnim rješenjem, gdje bismo postavili stvari što realnije i obezbijedili optimalan broj zaposlenih", jasan je Stevanović.

Dodaje da postoje sistematizovana radna mjesta koja su u ovom momentu nepotrebna Željeznicama.

"Nadam se da smo naišli na razumijevanje predstavnika sindikata i menadžmenta. Vlada Srpske će učiniti sve da ublaži i popravi status radnika u Željeznicama, ali i samo njihovo funkcionisanje. Danas nema velikih privrednih sistema i masovnog transporta na željeznici. Imamo rudnik željezne rude kod Prijedora, sve ostalo je ad hok ", rekao je Stevanović.

"To nije otpuštanje radnika, nego zaposlenih koji ne daju nikakav učinak. Vjerovatno će to morati biti uz adekvatne otpremnine i o tome treba pričati otvoreno. Željeznice se u svakoj zemlji na svijetu u nekom obliku finansiraju od strane države, ali država ne može bacati novac u bunar, tamo gdje nema nikakvog efekta", jasan je Stevanović.