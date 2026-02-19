Више од 3 милијарде у питању: Интеграл злоупотријебљен у још 4 тендера у Румунији?

Аутор:Стеван Лулић
Осим Метрополитанске обилазнице у румунском Клужу, компанија из Лакташа "Интеграл инжењеринг" злоупотријебљена је у још четири тендера у овој земљи.
Како тврде из компаније, вриједност свих пет пројеката је 3,3 милијарде.
Ријеч је о тендерима:
Стога је "Интеграл" од надлежних румунских и европских правосудних органа, те истражних и тужилачких органа Републике Српске и БиХ, затражио проширење текуће истраге на још четири додатна тендерска поступка на којима је откривена злоупотреба идентитета наше компаније.
"Након откривања фалсификата на пројекту Метрополитанске обилазнице у Клужу, Интеграл инжењеринг је из саопштења Градске управе Клуж од 05.02.2025. сазнао да се име наше компаније помиње у још четири тендера на пословима у Румунији. Будући да наша компанија, нити било ко од наших овлаштених представника, никада није учествовала ни на једном тендеру у тој земљи, нити смо било коме дали овлаштење да се у наше име представља и да нас заступа, одлучили смо да званично о томе информишемо надлежне органе у ЕУ, Румунији и БиХ, али и инвеститоре ових пројеката", поручили су из лакташке компаније.
Додају да је извјесно је да је иста криминална матрица примијењена на још четири тендерска поступка.
"Оправдано сумњамо да су и у овим случајевима, као и у случају Метрополитанске обилазнице у Клужу, кориштена лажна овлаштење, фалсификовани печати, потписи и модификоване техничке референце наше компаније како би конзорцијуми могли да испуне строге услове за мостове и тунеле, које сами нису посједовали", истичу из компаније.
"Укупна вриједност ових пројеката премашује 3,3 милијарде евра. Јасно је да овдје није ријеч само о нападу на нашу компанију, већ о покушају системске преваре која директно угрожава буџетска средства грађана Европске уније и интегритет цијелог процеса јавних набавки у Румунији", саопштено је из Интеграла.
Компанија тврди да су непознате особе, користећи њен идентитет без икакве сагласности, а на основу фалсификоване документације пријавиле Интеграл инжењеринг у систем СЕАП.
"Наглашавамо да је пријава наше компаније у систем СЕАП извршена путем фалсификованих дигиталних или физичких овлаштења, те очекујемо од румунских ИТ стручњака при систему јавних набавки да идентификују ИП адресе и корисничке налоге са којих су ови подаци унесени", поручују из компаније.
Подсјећамо “Интеграл инжењеринг” наведен је као дио побједничког конзорцијума за изградњу дионице Метрополитанске обилазнице око Клуж-Напоке, вриједан око 1,4 милијарде евра.
Након сазнања о томе Интеграл је упутио дописе истражним органима Румуније и ЕУ, на основу којих је покренута међународна кривична истрага.
"Од Града Клужа затражили смо поништавање уговора због крађе корпоративног идентитета наше компаније, извршењем низа кривичних дјела. Покушаји било каквих притисака на руководство компаније у циљу повлачења пријава су узалудни, јер су доказни материјали већ у посједу међународних тужилачких органа и процеси су неповратно покренути", кажу у компанији.
Из Интеграла најављују да ће са истражним органима наставити сарадњу како би се случај ријешио што прије.
"Интеграл инжењеринг остаје одлучан у борби за заштиту свог угледа стеченог деценијама рада на најкомплекснијим пројектима. Нећемо дозволити да наша компанија буде параван за незаконито извлачење више од три милијарде евра из буџета Европске уније. Наш правни тим предузима и предузеће све потребне правне радње да се овај случај крађе корпоративног идентитета Интеграл инжењеринга а.д. ријеши на законит и праведан начин", саопштено је из компаније.
