Ухапшен бивши британски принц Ендру

Извор:

Телеграф

19.02.2026

11:20

Коментари:

0
Принц Ендру
Фото: Таnjug/Jordan Pettitt/Pool Photo via AP

Ендру Маунтбатен-Виндзор, бивши британски принц и брат краља Чарлса Трећег ухапшен је због сумње за злоупотребу вршења јавне функције, јавља Скај њуз.

Полиција је данас стигла у кућу Ендруа Маунтбатена-Виндзора у Сандрингему, у оквиру процјене тврдњи које су се појавиле у досијеима осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна.

Сједница Скупштине Града

Бања Лука

Бурно на самом почетку сједнице Скупштине Града: Станивуковић напустио салу

На имању Вуд Фарм примијећено је шест неоиљележених полицијских возила и око осам полицајаца у цивилу, од којих је један носио полицијски лаптоп.

Два аутомобила су ушла на предњи улаз, док су преостала возила користила задњи улаз у сеоску кућу са пет соба у селу Волфертон. Полиција испитује тврдње да је Маунтбатен-Виндзор дијелио осјетљиве информације са Епстајном док је био британски трговински изасланик.

princ Endru

хапшење

Џефри Епстајн

Коментари (0)
