Ухапшен бивши британски принц Ендру

Извор:
Телеграф
19.02.2026
11:20
Коментари:0
Ендру Маунтбатен-Виндзор, бивши британски принц и брат краља Чарлса Трећег ухапшен је због сумње за злоупотребу вршења јавне функције, јавља Скај њуз.
Полиција је данас стигла у кућу Ендруа Маунтбатена-Виндзора у Сандрингему, у оквиру процјене тврдњи које су се појавиле у досијеима осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна.
Бања Лука
Бурно на самом почетку сједнице Скупштине Града: Станивуковић напустио салу
На имању Вуд Фарм примијећено је шест неоиљележених полицијских возила и око осам полицајаца у цивилу, од којих је један носио полицијски лаптоп.
Два аутомобила су ушла на предњи улаз, док су преостала возила користила задњи улаз у сеоску кућу са пет соба у селу Волфертон. Полиција испитује тврдње да је Маунтбатен-Виндзор дијелио осјетљиве информације са Епстајном док је био британски трговински изасланик.
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
10
13
07
13
05
13
03
12
56
Тренутно на програму