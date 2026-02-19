Logo
Cvijanović sa ambasadorom Austrije u BiH: Dodatno osnažiti uspješnu saradnju

Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banjaluci sa ambasadorom Republike Austrije u BiH Georg Divaldom o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu, kao i o modelima daljeg unapređenja ekonomske saradnje.

Sagovornici su konstatovali da je Austrija jedan od najznačajnijih privrednih partnera, te izrazili očekivanje da će se uspješna saradnja u narednom periodu dodatno osnažiti.

Tokom sastanka, srpski član Predsjedništva BiH ponovila je stav da je jedini održiv put ka dugoročnoj stabilnosti i funkcionalnosti BiH unutrašnji dijalog legitimno izabranih domaćih predstavnika, bez eksternih nametnutih rješenja.

