Stevandić sa ambasadorom Italije u BiH: Sa Srpskom se mora razgovarati

ATV

19.02.2026

13:03

0
Ненад Стевандић и Сара Ети Кастелани
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić razgovarao je danas u Banjaluci sa ambasadorom Republike Italije u Bosni i Hercegovini Sarom Eti Kastelani o aktuelnoj političkoj situaciji, kao i o saradnji Republike Srpske i Italije.

Tokom razgovora istaknuta je važnost otvorenog i konstruktivnog dijaloga, pri čemu je predsjednik Stevandić poručio da se sa Republikom Srpskom mora razgovarati, a ne da se o njoj razgovara bez njenog učešća, te da je neophodno poštovati njenu ustavnu i pravnu poziciju.

On je naveo da je u politici Republike Srpske neprihvatljivo djelovanje visokog predstavnika, posebno nametanje zakona, te ocijenio da su njegovo postojanje i rad anticivilizacijski i antievropski čin.

Stevandić je naglasio da se Italija u Bosni i Hercegovini nije pokazala kao zemlja koja zauzima strane, već kao partner koji nastoji da razumije složene odnose i specifičnosti unutrašnjeg uređenja, te da njeno prisustvo u privredi i razumijevanje procedura i kulture u BiH otvaraju mogućnost da Italija bude faktor stabilizacije odnosa i procesa priključivanja Evropskoj uniji.

Sastanku je prisustvovao i zamjenik ambasadora Republike Italije u BiH Rikardo Rigeli.

Nenad Stevandić

Ambasador Italije u BiH

sastanak

