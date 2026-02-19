Sonja Karadžić Jovičević demantovala navode o reakciji njenog oca na smrt supruge

Izvor:
SRNA
19.02.2026
14:27
Sonja Karadžić Jovičević, kćerka prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, demantovala je navode pojedinih medija o reakciji Karadžića na smrt njegove supruge Ljiljane Zelen Karadžić.
- Tekst koji se prenosi u medijima, a koji govori o navodnoj Radovanovoj reakciji na vijest o maminoj smrti je potpuna laž. Nema tog prijatelja kojeg je zvao. Sram da ga bude, ko god je objavio - objavila je Sonja Karadžić Jovičević na Fejsbuku.
Pojedini mediji prenijeli su da je Radovan Karadžić, koji se nalazi u britanskom zatvoru na ostrvu Vajt, saznao za smrt supruge Ljiljane i da ga je jako potresla vijest o njenom upokojenju.
Pozivajući se na "prijatelja Karadžića", mediji su objavili da ga je zabolio Ljiljin odlazak, posebno što se nisu vidjeli još od kada je bio u Hagu.
Ljiljana Zelen Karadžić preminula je juče u 81. godini.
