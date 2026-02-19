Logo
Sonja Karadžić Jovičević demantovala navode o reakciji njenog oca na smrt supruge

Izvor:

SRNA

19.02.2026

14:27

Komentari:

1
Соња Караџић Јовичевић демантовала наводе о реакцији њеног оца на смрт супруге

Sonja Karadžić Jovičević, kćerka prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, demantovala je navode pojedinih medija o reakciji Karadžića na smrt njegove supruge Ljiljane Zelen Karadžić.

- Tekst koji se prenosi u medijima, a koji govori o navodnoj Radovanovoj reakciji na vijest o maminoj smrti je potpuna laž. Nema tog prijatelja kojeg je zvao. Sram da ga bude, ko god je objavio - objavila je Sonja Karadžić Jovičević na Fejsbuku.

zena lisice hapsenje pixabay

Region

Tukla oca i brata, pa završila u zatvoru

Pojedini mediji prenijeli su da je Radovan Karadžić, koji se nalazi u britanskom zatvoru na ostrvu Vajt, saznao za smrt supruge Ljiljane i da ga je jako potresla vijest o njenom upokojenju.

Pozivajući se na "prijatelja Karadžića", mediji su objavili da ga je zabolio Ljiljin odlazak, posebno što se nisu vidjeli još od kada je bio u Hagu.

Чедомир Јовановић Аца кос

Srbija

Letjele stolice: Napadnuti Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je juče u 81. godini.

