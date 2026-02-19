Preminuo srpski naučnik koji je izumio vještačku krv

Čuveni naučnik srpskog porijekla, Ljubomir Đorđević (94) preminuo je u ned‌jelju, 15. februara.

Prof. dr Ljubomir Đorđević bio je jedan od naših najznačajnijih naučnika u dijaspori, podsjeća Serbian Times.

Njegov revolucionarni rad na polju vještačke krvi (zamene za hemoglobin) decenijama je bio predmet divljenja u svjetskim medicinskim krugovima, a zbog značaja njegovih patenata često je pominjan kao kandidat za Nobelovu nagradu.

Istraživanja koja je proveo u Čikagu direktno su uticala na spasavanje ljudskih života.

“Svjetska naučna zajednica je izgubila velikana, a srpska zajednica u Čikagu, cijeloj Americi i otadžbini jednog od svojih najsvijetlijih predstavnika i ambasadora”, ističe se u tekstu ovog portala.

Sahrana gospodina Đorđevića će se obaviti u subotu, 21. februara 2026. godine u Čikagu.