Produžite bateriju telefona satima: Evo šta je najviše troši

Izvor:

Kurir

19.02.2026

12:32

Komentari:

0
Продужите батерију телефона сатима: Ево шта је највише троши
Foto: Steve Johnson/Pexels

Scenario "Ujutru napunjen, već u podne na izmaku" sve je češći kod pametnih telefona. Prva pomisao korisnika je da je baterija dotrajala i da je vrijeme za zamjenu.

Međutim, iskustva iz servisa pokazuju da kod više od polovine uređaja stanje baterije i dalje prelazi 85 odsto, dok je ubrzano hemijsko starenje stvarno prisutno u manje od trećine slučajeva. Problem je često negde drugdje.

Зоран Стевановић

Republika Srpska

Stevanović najavio veće plate, ali i otkaze u Željeznicama

Tihi potrošači u pozadini

Glavni "krivci" su aplikacije koje rade u pozadini. Zatvaranje aplikacije ne znači da prestaje njeno aktivno korišćenje procesora, lokacije i mreže.

Servisi za poruke stalno osluškuju notifikacije, navigacione aplikacije povremeno aktiviraju GPS, a mnoge aplikacije unaprijed učitavaju sadržaj kako bi se brže pokrenule - sve to troši energiju.

Ekran i način korišćenja

Ekran je drugi veliki faktor potrošnje. Visoka frekvencija osvježavanja od 120 Hz, velika osvjetljenost i funkcije poput prikaza informacija na ugašenom ekranu značajno smanjuju autonomiju.

integral inzenjering

Svijet

Više od 3 milijarde u pitanju: Integral zloupotrijebljen u još 4 tendera u Rumuniji?

Brzo punjenje samo po sebi ne ubrzava habanje baterije, ali korišćenje telefona tokom punjenja, posebno igranje ili gledanje videa, podiže temperaturu i može ubrzati habanje

Razlika između starenja i potrošnje

Starenje baterije znači manji ukupni kapacitet, ali ne nužno brže pražnjenje u jedinici vremena. Najčešće je osjećaj da baterija "nestaje pred očima" posljedica prevelike trenutne potrošnje, a ne same baterije.

Uz pravilna podešavanja moguće je produžiti autonomiju i bez servisa. Ograničavanje rada aplikacija u pozadini, snižavanje frekvencije osvježavanja, automatska osvjetljenost i povremeni restart sistema često donose vidljivu razliku.

Снежана Ђуришић

Scena

Sina Snežane Đurišić mučili 4 sata zamrznutim mesom i flašama

Kako produžiti trajanje baterije

Isključivanje nepotrebnih bežičnih veza i korišćenje režima štednje energije može produžiti rad telefona satima, čak i sa starijom baterijom.

Zaključak je jednostavan: brza potrošnja baterije rijetko je problem koji se rješava samo zamjenom baterije. Nekoliko minuta optimizacije sistema često donosi više nego što se očekuje.

