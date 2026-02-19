Produžite bateriju telefona satima: Evo šta je najviše troši

Scenario "Ujutru napunjen, već u podne na izmaku" sve je češći kod pametnih telefona. Prva pomisao korisnika je da je baterija dotrajala i da je vrijeme za zamjenu.

Međutim, iskustva iz servisa pokazuju da kod više od polovine uređaja stanje baterije i dalje prelazi 85 odsto, dok je ubrzano hemijsko starenje stvarno prisutno u manje od trećine slučajeva. Problem je često negde drugdje.

Tihi potrošači u pozadini

Glavni "krivci" su aplikacije koje rade u pozadini. Zatvaranje aplikacije ne znači da prestaje njeno aktivno korišćenje procesora, lokacije i mreže.

Servisi za poruke stalno osluškuju notifikacije, navigacione aplikacije povremeno aktiviraju GPS, a mnoge aplikacije unaprijed učitavaju sadržaj kako bi se brže pokrenule - sve to troši energiju.

Ekran i način korišćenja

Ekran je drugi veliki faktor potrošnje. Visoka frekvencija osvježavanja od 120 Hz, velika osvjetljenost i funkcije poput prikaza informacija na ugašenom ekranu značajno smanjuju autonomiju.

Brzo punjenje samo po sebi ne ubrzava habanje baterije, ali korišćenje telefona tokom punjenja, posebno igranje ili gledanje videa, podiže temperaturu i može ubrzati habanje

Razlika između starenja i potrošnje

Starenje baterije znači manji ukupni kapacitet, ali ne nužno brže pražnjenje u jedinici vremena. Najčešće je osjećaj da baterija "nestaje pred očima" posljedica prevelike trenutne potrošnje, a ne same baterije.

Uz pravilna podešavanja moguće je produžiti autonomiju i bez servisa. Ograničavanje rada aplikacija u pozadini, snižavanje frekvencije osvježavanja, automatska osvjetljenost i povremeni restart sistema često donose vidljivu razliku.

Kako produžiti trajanje baterije

Isključivanje nepotrebnih bežičnih veza i korišćenje režima štednje energije može produžiti rad telefona satima, čak i sa starijom baterijom.

Zaključak je jednostavan: brza potrošnja baterije rijetko je problem koji se rješava samo zamjenom baterije. Nekoliko minuta optimizacije sistema često donosi više nego što se očekuje.